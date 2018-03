Küberl zum Welternährungstag: "Das tägliche Drama Hunger ist zu beenden!"

Mit 93 Projekten in 26 Ländern nimmt es die Caritas gegen den Hunger auf.

Wien (OTS) - Der Kampf um das tägliche Essen ist ein leiser Kampf, aber er ist allgegenwärtig. In der Sahelzone in Afrika, bei den Flüchtlingen im Nahen Osten und auch aus Indien, einem Land, das sich in den vergangenen Jahren zwar über riesige Wachstumsraten freuen konnte, dem es aber nicht gelungen ist, die ärmsten Menschen auf dem Weg in eine bessere Zukunft mitzunehmen. Indien ist das Land mit der weltweit höchsten Anzahl an hungernden Menschen.

Welternährungstag

Anlässlich des Welternährungstages übermorgen, dem 16. Oktober, erinnert Caritaspräsident Franz Küberl, der an diesem Tag aus Indien zurückkehrt: "Hunger ist die größte Geisel unserer Zeit. Weltweit leiden 842 Millionen Menschen an Hunger. Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen von Hunger und Unterernährung. Vor allem bei Kleinkindern unter 2 Jahren können kurze Phasen von Unterernährung nicht mehr wiedergutzumachende Rückstände hervorrufen: sie sind für ihr Alter viel zu klein, lernen viel schwerer als andere Kinder und sind damit von Anfang an am Abstellgleis des Lebens."

Caritas hilft

Die Caritas Österreich unterstützt weltweit 93 Projekte in 26 Ländern, um Menschen vor dem schlimmsten Hunger zu bewahren:

Investitionen in kleinbäuerliche Landwirtschaft haben dabei Priorität. Denn die meisten hungernden Menschen leben auf dem Land und müssen mit den Erträgen eines kleinen Feldes ihr Auslangen finden.

Hunger gemeinsam bekämpfen

"Die Staatengemeinschaft muss sich für die Zeit nach Auslaufen der derzeitigen Millenniumentwicklungsziele im Jahr 2015 vor allem ein Ziel stecken - nämlich, dass der Hunger auf der Welt Vergangenheit wird. Und das wird nur möglich sein, wenn

wir einerseits mit Entwicklungshilfegeldern direkt vor Ort die Menschen unterstützen, aber auch indem wir bei strukturellen Ursachen wie Nahrungsmittelverschwendung, unfairem Agrarhandel, Klimawandel und Spekulation auf Nahrungsmittel einen drastischen Richtungswechsel vornehmen", fordert Franz Küberl.

Aber auch das Engagement von Einzelnen kann etwas bewirken: Die von 16.000 ÖsterreicherInnen unterzeichnete Caritas-Petition "Stopp Spekulation auf Nahrungsmittel - Ernährung muss leistbar sein" hat mitgeholfen, dass der derzeitige Entwurf der europäischen Finanzmarktrichtlinie MiFID Positionslimits vorsieht. Damit kann das Treiben jener Händler , die exzessiv mit Getreide wie Mais oder Weizen spekulieren und damit Preise von lebensnotwendigen Grundnahrungsmitteln in die Höhe treiben, eingedämmt werden.

