Bayr zum Tag der ländlichen Frauen: Strukturelle Benachteiligung von am Land lebenden Frauen beseitigen

Müttersterblichkeit am Land viel höher als in der Stadt

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des Tages der Frauen in ländlichen Gebieten am 15. Oktober betont Petra Bayr, Bereichssprecherin für globale Entwicklung der SPÖ, dass vor allem in den so genannten Entwicklungsländern Frauen am Land gegenüber den Männern benachteiligt sind: "Frauen, die am Land leben, sind stärker von Armut und Hunger betroffen als Männer, ihr Zugang zu Bildung und Gesundheitsleistungen ist schlechter und sie sind oft viele, viele Stunden am Tag damit beschäftigt, Wasser zu holen oder Feuerholz zu suchen." Daten aus dem Jahr 2011 von UNDP, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, belegen, dass Frauen in manchen afrikanischen Ländern mehr als doppelt so viele Stunden wie Männer mit diesen Aufgaben des Alltags beschäftigt sind. ****

"Da Frauen auf dem Land eine viel schlechtere Gesundheitsversorgung bekommen, ist dort auch die Müttersterblichkeit viel höher als in der Stadt", stellt Bayr fest. Trotz einiger Verbesserungen während der letzten beiden Dekaden sterben auf dem Land viel mehr Frauen an Komplikationen während der Geburt und Schwangerschaft, als in der Stadt. Während 1990 erst 44 Prozent aller Geburten auf dem Land von medizinisch geschultem Personal betreut wurden, waren es im Jahr 2011 immerhin 53 Prozent. In der Stadt konnte der Prozentsatz im gleichen Zeitraum von 75 auf 84 Prozent gehoben werden. "Dieser Erfolg ist gleichzeitig Auftrag, die Bemühungen weiter fortzusetzen, Menschen, die am Land wohnen, bessere Chancen zu bieten", sagt Bayr. (Schluss) bj

