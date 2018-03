Mailath: "Digitalen Fußabdruck Wiens verstärken"

13 neue Open Government Datensätze aus der Kultur veröffentlicht

Wien (OTS) - "Wien zählt in der Kultur zum internationalen Spitzenfeld - sei es beim Film, in der Musik oder mit seinem umfangreichen Kunstschatz. Diese kulturellen Juwelen auch im Internet sichtbarer zu machen, ist eine der großen Aufgaben der nächsten Jahre. Dem Internet kommt eine überaus wichtige Rolle bei der niederschwelligen Vermittlung von Kultur zu: Für jene, die wenig Zugang zu Kunst und Kultur haben, ist ein spannend aufbereiteter, interaktiver Webauftritt die ideale Möglichkeit, Kultur zu erfahren. Ebenso wichtig ist es auch, Wien im Internet gegenüber anderen Metropolen zu positionieren, schließlich besuchen uns alljährlich über fünf Millionen Touristen - vor allem wegen der Kultur", so Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny.

Die kürzlich erfolgreich abgeschlossene 12. Open Government Data-Phase der Stadt Wien wäre ein weiterer Schritt in diese Richtung, so Mailath: "Ab sofort stehen 13 neue Datensätze aus dem Kulturbereich zur Verfügung. Damit wird der erfolgreiche Weg, Daten der öffentlichen Verwaltung kostenlos zur Verfügung zu stellen, fortgesetzt. Unter den Datensätzen finden sich Schätze wie historische Stadtpläne, die einen Blick auf die räumliche Entwicklung Wiens ermöglichen oder etwa archäologische Fundstellen in der Stadt. Daten die der Web-Community nun zur Verfügung stehen und den digitalen Fußabdruck Wiens vergrößern werden", so Mailath.

Die bisher 96 Anwendungen aus veröffentlichten Verwaltungsdaten beweisen die Attraktivität des Angebots, wie beispielsweise die Kultur;App illustriert, eine von der Stadt Wien und vom Bundeskanzleramt initiierte Applikation. Sie steht der Web-Community nun zur Weiterentwicklung zur Verfügung.

Die Datenschätze im Überblick

* Historische Stadtpläne aus dem Wien Kulturgut erlauben einen Blick auf die städtebauliche und stadträumliche Entwicklung Wiens.

* Die Archäologischen Fundstellen beinhalten beispielsweise die älteste bekannte Fundmeldung: "Im Jahre 1493 wurden bei einer 'Schatzsuche' zwei Altäre für die Gottheit Sarapis in der Wipplingerstraße 10 im 1. Bezirk entdeckt".

Derzeit befinden sich über 1.500 Fundpunkte mit weiterführenden Informationen zu den Objekten im System.

* Der Franziszeische Kataster enthält Katastral- und Stadtpläne der Stadt Wien, der Vorstädte und Vororte und geht auf das Grundsteuerpatent Kaiser Franz I. aus 1817 zurück. So entstanden die ersten landesweit einheitlichen Plandarstellungen in großem Maßstab, für viele Orte die ersten großmaßstäblichen Aufnahmen überhaupt. Die im Wiener Stadt- und Landesarchiv verwahrten lithographierten, teilweise handkolorierten Blätter der Katastralmappen Wiens und der Vororte wurden im Auftrag der Stadtarchäologie Wien digitalisiert.

Link zu den neuen Datensätzen:

https://open.wien.at/site/open-data-phase-12-2/#more-1099

Hinweis: Termine zum Thema Open Government Data

* 18th International Conference Cultural Heritage and New Technologies im Wiener Rathaus ab 18.11.2013 Link: www.chnt.at

* XIII. OGD-Plattform Wien 12.12.2013; 16-18h Wiener Rathaus -Stadtsenatssitzungssaal

Rückfragen & Kontakt:

Daniel Benyes

Mediensprecher des Stadtrates für Kultur und Wissenschaft

M daniel.benyes @ wien.gv.at

T +43 1 4000 81192

W www.mailath.at