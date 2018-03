"ÖkoKauf Wien" mit Austrian Supply Excellence Award ausgezeichnet

Ökologisches Beschaffungsprogramm der Stadt Wien erhielt Preis in der Kategorie Öffentlicher Auftraggeber.

Wien (OTS) - Im Rahmen des "Österreichischen EinkaufsForum 2013" im Haus der Industrie in Wien zeichnete der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich (BMÖ) am Abend des 10. Oktober das ökologische Beschaffungsprogramm der Stadt Wien, "ÖkoKauf Wien", mit dem Austrian Supply Excellence Award (ASEA) aus.

Der Austrian Supply Excellence Award wird alljährlich für herausragende Lösungen an Unternehmen, aber auch öffentliche Einrichtungen und Verwaltung verliehen, die nachweislich zu einer nachhaltigen und messbaren Wertsteigerung, Kostensenkung, innovativen Produkt- und/oder Dienstleistungsentwicklung oder zu einer Verbesserung der Position des Unternehmens im Markt führen bzw. geführt haben. Der Award wird für Lösungen in den Kategorien Supply Chain Management, Einkauf/Beschaffung/ Logistik, Vertrieb, Wissenschaft & Forschung und in den Sonderkategorien KMU, Öffentlicher Auftraggeber & Corporate Social Responsibility vergeben. Aus den zahlreichen Einreichungen für den Award kürte eine hochkarätige Fachjury heuer insgesamt vier PreisträgerInnen: Stadt Wien/Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 mit dem Programm "ÖkoKauf Wien", Österreichische Post, Baxter und Manz.

"ÖkoKauf Wien" als Erfolgsmodell mit internationaler Vorbildwirkung

Ob beim Einkauf von Büromöbeln oder der Vergabe eines Bauauftrags - aufgrund von "ÖkoKauf Wien" werden in der Stadt Wien verstärkt ökologische Produkte und Dienstleistungen beschafft. So wird beim Lebensmitteleinkauf der Einsatz von biologischen Produkten in öffentlichen Einrichtungen laufend gesteigert, im Kindergarten liegt der Bioanteil bereits bei 51 %, Milchprodukte sind bereits zu 100 Prozent bio. Veranstaltungen der Stadt Wien werden nach streng ökologischen Kriterien ausgerichtet. Die "ÖkoKauf-Mustermappe Papier" hat bereits vor Jahren den Markt für umweltfreundliches Papier maßgeblich positiv beeinflusst. HerstellerInnen von Desinfektionsmitteln haben größtes Interesse, in die Wiener Desinfektionsmittel-Datenbank (WIDES-Datenbank) aufgenommen zu werden, die im Rahmen von "ÖkoKauf Wien" entwickelt wurde. Auch bei der Ausgestaltung von Innenräumen in Gebäuden der Stadt Wien wird mittels "ÖkoKauf Wien" auf maximalen Umweltschutz geachtet.

"ÖkoKauf Wien", das Programm für das ökologische Beschaffungswesen der Stadt Wien, stoßt auch international auf enormes Interesse. "ÖkoKauf Wien" erhielt im November 2011 in Maastricht den renommierten European Public Sector Award (EPSA) und wurde im März 2011 mit dem begehrten "Dubai International Award for Best Practices" ausgezeichnet.

o "ÖkoKauf Wien": www.oekokauf.wien.at

o Austrian Supply Excellence Award (ASEA):

www.e-procurement-award.at/

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Georg Patak

Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22)

Telefon: 01 4000-73 562

Mobil: 0676 8118 73 562

E-Mail: georg.patak @ wien.gv.at

www.umweltschutz.wien.at