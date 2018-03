Haimbuchner: Keine Ausdünnung der Sicherheit im ländlichen Raum

Polizeireform muss eine Aufstockung des Gesamtpersonalstandes vorsehen

Linz (OTS) - Laut heutigen Medienberichten gibt es Pläne, das Polizeipersonal zu den Brennpunkten der Kriminalität umzuschichten. "Das darf keinesfalls zu einer Aushöhlung der Sicherheit im ländlichen Raum führen", so der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner. Wien liegt zwar an der Spitze der Belastung durch Straftaten. Jedoch werden auch ländliche Regionen durch Kriminelle heimgesucht, verweist der FP-Landeschef auf die Dämmerungseinbrüche. ****

Selbstverständlich müsse die Polizei besondere Präsenz in den Kriminalitäts-Brennpunkten zeigen. "Es darf aber dabei nicht übersehen werden, dass Kriminelle sehr flexibel agieren und reagieren. Kommt es zu einer massiven Aufstockung der Polizeikräfte in Wien und anderen Städten, so darf dies auf keinem Fall zu Lasten des ländlichen Raumes passieren. Es ist zu befürchten, dass es zu einer Verlagerung der Kriminalität kommt - in jene Regionen, wo keine ausreichenden Polizeikräfte mehr sind", warnt Haimbuchner.

"Ich plädiere dafür, die Polizeikräfte insgesamt aufzustocken. Flexible Verlagerungen soll es lediglich nach Regionen geben und nicht überregional. Ein Nein gibt es von der FPÖ zu den angedeuteten Plänen von Verlagerungen etwa vom Mühlviertel nach Wien", bekräftigt Haimbuchner abschließend. (schluss) bt

