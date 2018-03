FMMI: KV ist das Werkzeug der Sozialpartner und keine Waffe

In der 3. Runde muss es um Arbeitsplätze gehen, nicht um Mitglieder-Werbung

Wien (OTS) - Morgen, Dienstag, findet die dritte KV-Runde von FMMI und Gewerkschaftern statt. Die Maschinenbauer werden dabei ihr Forderungsprogramm erneut erläutern. Dass dies nötig ist, zeigen die Behauptungen der Gewerkschaften, die den Arbeitgebern unter anderem unterstellen, das Arbeitszeitgesetz brechen zu wollen. Die hohe Tarifforderung der Gewerkschaften beweist außerdem, dass diese die immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen der Branche ignorieren und offenbar in Kauf nehmen, Arbeitsplätze zu gefährden. Einmal mehr fordert der FMMI daher Augenmaß, Realitätssinn und den Verzicht auf Unwahrheiten.

Geht es nach dem Fachverband der Maschinen & Metallwaren Industrie, bringt der 15. Oktober die letzte KV-Verhandlungsrunde für 2013. Offene Themen gibt es aber noch zur Genüge.

Die Gewerkschaftsforderung nach Lohn- und Gehaltserhöhungen von 3,4 % oder mindestens 100 Euro wertet der FMMI eher als Sprengsatz für den Produktionsstandort Österreich denn als konstruktiven KV-Vorschlag. Obmann Christian Knill betont, dass der Prozentsatz sich weder an der realen Inflationsentwicklung noch an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen orientiere. Auch wenn es erfreuliche Ausreißer nach oben gibt, kämpfen viele Betriebe mit sinkenden Erträgen und enormen Auftragsschwankungen.

"Wir verkaufen unserer Produkte am Weltmarkt und müssen konkurrenzfähige Preise verlangen. Gleichzeitig investieren wir in Innovation und Akquise. Arbeit gibt es, wenn es uns gelingt, Aufträge zu bekommen", so FMMI-Obmann Christian Knill, der einmal mehr betont, dass die Gewerkschaften endlich verstehen müssten, wie die Branche arbeitet: "Es gibt keine gottgegebene Vollauslastung in unserer Industrie. Werden zum Beispiel keine LKW nachgefragt, braucht auch keiner die Motorenbestandteile, die bei uns erzeugt werden. Steigt die Nachfrage wieder und bietet ein chinesisches, indisches oder griechisches Unternehmen gleich gute Qualität billiger an, bekommen wir den Auftrag auch nicht. Dann haben wir keine Auslastung, müssen aber weiterhin Löhne und Gehälter bezahlen."

Die Betriebe der MMI schaffen und sichern nach wie vor Arbeitsplätze in Österreich, indem sie als Innovationsführer neue Produkte entwickeln und Marktnischen finden, immer häufiger in Verbindung mit Auslandsexpansionen. "Das geht aber nur, wenn man investieren kann, die Unternehmen müssen also Gewinne erwirtschaften," so Knill, der einmal mehr darauf hinweist, dass -anders als von den Gewerkschaftern permanent behauptet - die größteneils mittelständischen Familienbetriebe in der Branche ihre Gewinne eben nicht ausschütten müssen, sondern meist reinvestieren.

KV muss Auftragsschwankungen und Situation der Betriebe berücksichtigen

Das Verhandlungspaket des FMMI behandelt vier Themenblöcke:

- Lohn- und Gehaltserhöhungen, die die wirtschaftliche Situation der einzelnen Betriebe berücksichtigen.

- Das sinnvolle Wirtschaften mit der Normalarbeitszeit (38,5 Wochenstunden), sodass die massiven Auftragsschwankungen keine Arbeitsplätze gefährden.

- Eine altersgerechte Arbeitszeitverteilung, von der ältere wie jüngere ArbeitnehmerInnen profitieren können und die die Einkommenskurve an die Bedürfnisse der Menschen anpasst.

- Die kollektivvertragliche Definition der Rauchpausen als Unterbrechung der Arbeitszeit.

"Zocken und Drohungen bringen uns nicht weiter. Ich erwarte mir von den Gewerkschaften auch, dass sie aufhören, die Menschen in den Betrieben mit Horrormärchen zu verunsichern und die Arbeitgeber zu diffamieren. Nichts anderes ist es nämlich, wenn sie behaupten, wir hätten längere Normalarbeitszeiten gefordert. Wir wollen vielmehr ein Modell vereinbaren, wie mit der Normalarbeitszeit von 38,5 Stunden pro Woche so gewirtschaftet werden kann, dass Flauten für die Betriebe nicht automatisch existenzbedrohend sind", gibt Knill die Marschrichtung für die dritte Runde vor, von der er sich ein konstruktiveres Verhandlungsklima als bisher erhofft. "Wir haben die letzten Jahre immer deutlich über der Inflation abgeschlossen. Der Spielraum heuer ist sehr überschaubar. Ein undifferenzierter hoher Abschluss würde das mutwillige Riskieren von Arbeitsplätzen bedeuten. Die anderen Forderungen der Gewerkschaften laufen auf bezahlte Arbeitszeitverkürzung und zusätzliche Zuschläge für Tätigkeiten, die schon extra bezahlt werden, hinaus. Das ist weder fair noch finanzierbar."

Weitere Stellungnahmen zu Vorwürfen der Gewerkschaften zum Thema Arbeitszeit:

