Coms plc: Coms erhält die Auszeichnung "Aktie mit bester Performance 2013"

London (ots/PRNewswire) - Coms plc. (AIM: COMS) gibt mit grosser Freude bekannt, die Auszeichnung als Aktie mit bester Performance 2013 auf dem AIM-Markt gewonnen zu haben.

Dave Breith, CEO sagte: "Wir haben wirklich ein bewegtes Jahr hinter uns. Die Tatsache, dass wir diesen Preis gewonnen haben, macht jedoch alle Mühen wert. Ein grosses Lob an alle, die zu unserem diesjährigen Erfolg beigetragen haben. Von allen an diesem Abend verliehenen Preisen, war dieser - wie ich glaube - derjenige, den es zu gewinnen galt.

Ich gehe davon aus, dass ein Neuankömmling diese Auszeichnung noch nie in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gewonnen hat, daher erwarte ich, Sie nächstes Jahr wieder hier anzutreffen, um den Preis erneut in Empfang zu nehmen."

Redaktionelle Hinweise

Coms plc. ist an der Londoner Börse (AIM-Markt) notiert und ist ein führender Anbieter von gehosteten VoIP-Telefonielösungen für Unternehmen in Grossbritannien. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als 10-jährige Erfahrung im Telekommunikationssektor. Im Gegensatz zu den meisten Anbietern von VoIP-Lösungen verlässt sich Coms nicht auf Drittanbieter. Wir besitzen und betreiben eine Trägerfrequenztelefonie-Plattform in Grossbritannien.

