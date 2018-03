Die Halbwahrheiten des Fachverbands der Pensionskassen

Inserate und PR-Artikel auf Kosten der Anspruchsberechtigten gaukeln eine heile Welt vor

Wien (OTS) - Die FMA gab vor einigen Tagen bekannt, dass die Pensionskassen im zweiten Quartal Verluste in der Veranlagung verbuchten. Dass sie diese Zahlen erst zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, zu dem bereits die Daten des 3.Quartals vorliegen, wirft ein bezeichnendes Bild darauf, wie diese Behörde ihrer Aufsichtspflicht nachkommt. Tags darauf verkünden daher die Pensionskassen einen Zugewinn im dritten Quartal. Und am Wochenende davor wirbt der Fachverband der Pensionskassen in den Printmedien mit Inseraten, die die heile Welt im Pensionskassensystem untermauern sollen. Die darin verbreiteten Halbwahrheiten werden von den vielen Marktteilnehmern, die das "System" des Pensionskassenwesens bei derart widersprüchlichen Informationen endgültig nicht mehr verstehen können, unkritisch übernommen.

Was heißen diese Meldungen wirklich, was bedeuten sie für die Pensionskassenberechtigten? Sollte sich das Ergebnis von 3,2 % in den ersten neun Monaten 2013 nicht in den drei Monaten bis zum Jahresende noch mindestens verdoppeln, hat ein großer Teil der Bezieher einer Pensionskassenpension 2014 wieder Kürzungen zu befürchten. Fast noch schlimmer ist, dass für hunderttausende noch aktive Pensionskassenopfer die künftige Anfangspension weiter schrumpft, ohne dass sie das realisieren - es wird ihnen bewusst verschwiegen. Denn es kann nicht oft genug wiederholt werden:

Pensionskassenpensionen können nur wie zugesagt - mit kleiner Valorisierung - garantiert werden, wenn die erforderlichen 5 bis 8 % Ertrag alljährlich auf das eingezahlte Pensionskapital erwirtschaftet werden. Und davon sind sie seit 1999, als die Masse der Pensionsrückstellungen aus großen Unternehmen - reduziert um unrealistische Zukunftserträge - in die Pensionskassen übertragen wurden, weit entfernt. Die Folgen tragen ausschließlich die Pensionsberechtigten. Die FMA bzw. ihre Vorgängerinstitution hat bis Anfang 2004 für solche beitragsorientierten Verträge Rechenzinsen bis zu 6,5% zugelassen bzw. stillschweigend genehmigt, obwohl es sich bereits ab 2000 abzeichnete, dass damit reine Fantasiezinsen erwartet, jedoch durch viele Jahre nicht realisiert wurden. Die Pensionskassen haben seit 2000 durchschnittlich nur 2,5% Ertrag p.a. erwirtschaftet: Eine Pension von 100 Euro im Jahr 2000 wurde bis 2013 nominell um die Hälfte gekürzt, kaufkraftbereinigt sogar um 60%. Die Größenordnung des österreichischen Pensionskassendebakels wurde kürzlich mit der Offenlegung der Kosten der Sanierung des Pensionskassensystems in der Bundeskammer, also des Arbeitgebers des Fachverbandes, publik gemacht. Ohne starke Absenkung der Ertragserwartungen und vor allem hohen Nachschuss der Kammer wären die Kammermitarbeiter und auch die Verfasser der Jubelstatistiken des Fachverbandes um einen Großteil ihrer Pensionszusagen umgefallen. Während hier mit Kammerpflichtbeiträgen für die eigenen Funktionäre nachgeschossen wird, stellt sich die Zusatzpensionsentwicklung für die ehemaligen Mitarbeiter anderer Unternehmen, also für hunderttausende "Nicht-Privilegierte", so dar, wie die Grafik zeigt, die alle Jubelmeldungen des Fachverbandes der Pensionskassen ad absurdum führt:

