Haimbuchner: "Oberösterreichs Energiestrategie muss überarbeitet werden!"

Europäische Entwicklung in der Oberösterreich-Strategie berücksichtigen

Linz (OTS) - "Das EU-Ziel, 20 Prozent des Endenergieverbrauchs bis zum Jahre 2020 aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, rückt in weite Ferne. Die EU-Kommission zweifelt mittlerweile selbst an diesem ambitionierten Unterfangen. Somit besteht die Hoffnung, dass die Ziele der Realität angepasst und heruntergestuft werden. Da die Energiestrategie des Landes Oberösterreich - die so genannte Energiezukunft 2030 - sich an eben diesen EU-Vorgaben orientiert, sollte sich die Landes-ÖVP ihrer Wirtschaftskompetenz entsinnen und über die freiheitliche Initiative zur Überarbeitung der Energiestrategie nochmals ernsthaft nachdenken. Auch wenn das dem Koalitionspartner nicht Recht ist", erinnerte heute der FPÖ-Landeschef LR Dr. Manfred Haimbuchner an den Antrag der FPÖ vom März 2012 im Landtag zur Überarbeitung der Energiestrategie, welcher leider abgelehnt wurde. *****

Die Ziele der Oö. Energiestrategie orientieren sich an den Daten der Europäischen Kommission. Die Annahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs und der Steigerung der Energieeffizienz wurden eingearbeitet. Die Ziele für Oberösterreich umfassen unter anderem eine vollständige Abdeckung des Strom- und Energiebedarfs für Raumwärme durch erneuerbare Energien. Schrittweise soll der Wärmebedarf um 39 Prozent reduziert werden. Und im Diesel- und Benzinverbrauch im Verkehrsbereich soll es ein Minus um 41 Prozent geben. "Angesichts der Achterbahnfahrt der Energiewende sowie der Bedrohung der sicheren Stromversorgung müssen die Vorgaben angepasst werden. Oberösterreichs Politik darf vor der europäischen Entwicklung nicht die Augen verschließen", warnt Haimbuchner.

"Daher plädiere nochmals an die Landes-ÖVP, sich nicht mehr vor einer Überarbeitung der Energiestrategie zu verschließen. Die Energiestrategie eines wichtigen Wirtschaftsstandortes darf sich nicht an Symbolen, sondern muss sich an Fakten orientieren. Und die Fakten sprechen für Versorgungssicherheit und vor allem für leistbare Energie", bekräftigte Haimbuchner abschließend. (schluss) bt

