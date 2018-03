Shiv Nadar erhält 2013 BNP Paribas Grand Prix for Individual Philanthropy

Paris Und Neu-delhi (ots/PRNewswire) - Anerkennung philanthropischer Bemühungen für Bildung in Indien durch Shiv

Nadar Foundation

Die führende globale Privatbank BNP Paribas Wealth Management verlieh den 2013 BNP Paribas Grand Prix for Individual Philanthropy an Shiv Nadar, Gründer & Vorsitzender von HCL und der Shiv Nadar Foundation. Die Auszeichnung für seine herausragenden philanthropischen Bemühungen wird ihm bei einer Veranstaltung in den Salons de l'Orangerie - Hauptsitz von BNP Paribas in Paris - am 10.Oktober 2013 überreicht.

Francois Debiesse, Vorsitzender der Fondation de l'Orangeriefor Individual Philanthropy, eine Stipendienorganisation von BNP Paribas Wealth Management, dazu: "Das Entwicklungsmodell für inklusive Führung der Shiv Nadar Foundation ist einzigartig und sticht nicht nur hinsichtlich seiner Bedeutung für die Empfänger der Stipendien, sondern auch hinsichtlich seiner Bedeutung für die Schaffung einer inklusiven Zukunft für Indien heraus. Wir sind der Überzeugung, dass dies ein sehr leistungsfähiges Modell für jedes Entwicklungsland ist, das eine Schlüsselrolle im Aufbau jeder Nation spielen würde. Ich gratuliere Herrn Nadar und der Stiftung zu ihrer wirklich beispielhaften Arbeit."

Bei Annahme des Preises sagte Shiv Nadar: "Dies ist eine grosse Ehre und ich danke BNP Paribas für diese Anerkennung. Bildung ist das bedeutendste Mittel, um Einzelne zu stärken und einen umfassenden und nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen Wandel zu erzielen. Die Shiv Nadar Foundation wird auch weiterhin das Potenzial der inklusiven Bildung nutzen, um die Kluft zwischen Stadt und Land zu überbrücken und die exponentielle soziale Transformation in Indien durch Schaffung von Führungskräften aus jedem sozio-ökonomischen Segment zu fördern."

Shiv Nadar hat über 20 Prozent seines Gesamtvermögens für philanthropische Zwecke gestiftet. Seit ihrer Gründung ist die Shiv Nadar Foundation mit bedeutenden Institutionen im gesamten Bildungsspektrum - von Universitäten und Colleges bis hin zu K-12-Schulen - ein wichtiger Treiber für soziale Veränderungen und Transformation durch Bildung. Dazu zählt auch SSN Institutions, eine der besten Ingenieurschulen Indiens, die Shiv Nadar University, eine fachübergreifende Universität mit einer starken Forschungsorientierung, und VidyaGyan, ein radikales Experiment zur Entwicklung von Führungskräften durch kostenlose Internate für benachteiligte Kinder mit guten schulischen Leistungen in ländlichen Gegenden.

BNP Paribas Wealth Management führte die BNP Paribas Awards for Individual Philanthropy im Jahr 2008 ein, um über das globale Phänomen philanthropischer Spenden zu informieren und die Bewegung allgemein bekannter zu machen.

