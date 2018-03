Neues Volksblatt: "Los geht's" von Markus EBERT

Ausgabe vom 14. Oktober 2013

Linz (OTS) - Ob hellseherische Politik-Experten oder Ex-Politiker oder bestwissende Zeitungskommentatoren: Hält man sich an ihre Aussagen, dann bräuchten SPÖ und ÖVP mit Koalitionsverhandlungen erst gar nicht zu beginnen. Die Neuauflage von Rot-Schwarz hätte ohnenhin keine Chance, wissen die Berufspessimisten schon vorab.

Nur nebenbei angemerkt: Vor der Wahl waren viele dieser nunmehrigen Kassandras weitsichtig genug, um dem Team Stronach einen fulminanten Wahlsieg vorauszusagen. Tatsächlich gibt es dort zwei Wochen nach der Wahl schon das große Scherbengericht.

Sollten SPÖ und ÖVP wider besseres Wissen der bequem in der Loge sitzenden Beobachter erneut zueinanderfinden, dann muss natürlich mehr passieren als "more of the same". Zu erkennen, "dass der Feind nicht der Koalitionspartner ist", wie es Seniorenbund-Präsident Andreas Khol formulierte, ist wohl die wichtigste Erkenntnis am Weg zu einem neuen Regierungsbündnis. Dass es dazu nicht wirkliche Alternativszenarien gibt, sollte zusätzlicher Ansporn sein, die Sache erstens gut und zweitens besser als in der Vergangenheit zu machen. SPÖ und ÖVP sind ihrem Selbstverständnis nach staatstragende Parteien. Das unter Beweis zu stellen sollte Auftrag genug sein für eine Regierungsarbeit, die sich sehen lassen kann. Die Koalitionsverhandlungen legen dafür den Grundstein. Los geht's!

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at