TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Amerika in der Systemkrise", von Floo Weissmann

Ausgabe vom 14. Oktober 2013

Innsbruck (OTS) - Rechte Fundamentalisten haben die Supermacht de facto unregierbar gemacht. Es liegt jetzt an den moderateren Republikanern, sich zum Wohle des Landes und ihrer Partei mit der Tea Party anzulegen.

Amerika und die Welt stehen vor einer Woche der Klärung. Können sich US-Präsident Barack Obama und die Republikaner im letzten Moment auf eine Lösung im Finanzstreit einigen? Und wenn nicht, kommt es dann zu den weltweiten wirtschaftlichen Verwerfungen, vor denen die Weltbank warnt? Die Antworten auf diese beiden Fragen hängen wesentlich von einer dritten ab: Wagen es die moderateren Republikaner, den rechten Fundamentalisten der Tea Party die Stirn zu bieten?

Jenes Drama, dessen Ausgang die Welt entgegenfiebert, ist die Folge eines Richtungsstreits innerhalb der amerikanischen Konservativen. Sie waren nach der historischen Niederlage gegen Obama und die Demokraten im Jahr 2008 traumatisiert und personell und programmatisch ausgezehrt. Das ermöglichte es ultrarechten Rabauken und ihren finanzkräftigen Hintermännern, die Themenführerschaft an sich zu reißen, das Partei-Establishment einzuschüchtern und die Strategie vorzugeben. Und diese hieß Fundamentalopposition um jeden Preis. Die Republikaner haben ihr Land damit in eine Systemkrise gestürzt.

Die amerikanischen Verfassungsväter haben vor 200 Jahren mehrere Machtzentren und wechselseitige Kontrollen geschaffen. Damit wollten sie sicherstellen, dass niemand die Rolle der soeben abgeschüttelten britischen Krone übernehmen kann; stattdessen sollten politische Entscheidungen einen breiten Konsens benötigen. In der Praxis funktionierte das so, dass das Weiße Haus und die moderateren Kräfte beider Parteien mühsame Kompromisse zimmerten. Auch Obama hat zunächst versucht, den Republikanern entgegenzukommen. Doch die Tea Party betrachtet Kompromiss an sich als Versündigung an ihrer Ideologie und sie hält die Republikaner, das Land und die Weltwirtschaft in Geiselhaft.

Obama alleine kann die Blockade nicht brechen. Er kann sich aber dem Erpressungsversuch einer radikalen Minderheit verweigern und damit den Druck weitergeben an die Führung der Republikaner und deren Wirtschaftsflügel. Diese müssen sich zum Wohle des Landes und der Zukunft ihrer Partei aus der Umklammerung durch die Fundamentalisten befreien. Die kommenden Tage können zeigen, ob die moderateren Republikaner überhaupt willens und in der Lage sind, sich mit der Tea Party anzulegen.

Wenn nicht, dann bleibt die Supermacht auf absehbare Zeit de facto unregierbar - mit möglicherweise dramatischen Folgen für die amerikanische und die internationale Wirtschaft und für die Rolle der USA als globale Führungsnation.

