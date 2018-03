Zum Flüchtlingsdrama vor Lampedusa:

Berlin (ots) - Dabei käme es gerade mit Blick auf die Flüchtlingsproblematik darauf an, Afrika auch als Kontinent der Chancen und Talente zu begreifen. Indem wir uns daran gewöhnt haben, die Löchrigkeit der europäischen Außengrenzen ausschließlich als Belastung zu betrachten, versagen wir uns dem kulturellen und sozialen Reichtum, den ein fruchtbarer Austausch mit den afrikanischen Staaten zu bieten hätte. Zum Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung Afrikas gehört allerdings nicht allein die Anerkennung von Kunst, Lebensart und Folklore. In ein realistisches Gesamtbild der afrikanischen Wirklichkeit sollte auch die Tatsache integriert werden, dass viele Staaten für ihre politische und ökonomische Stagnation eine Eigenverantwortung tragen.

