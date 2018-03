Schneeberger kritisiert Aussagen von OeNB-Nowotny

Die Kette an Fehlleistungen der FMA-Vorstände muss Konsequenzen haben

St. Pölten (OTS/NÖI) - VP-Niederösterreich Klubobmann LAbg. Mag. Klaus Schneeberger kritisiert die heutigen Aussagen von OeNB-Nowotny:

"Die Kette an Fehlleistungen der beiden FMA-Vorstände muss Konsequenzen haben. Unter der rechtswidrigen Entscheidung der FMA leidet der Finanzmarkt, wurde eine erfolgreiche Bank und ihr Ruf sowie die Reputation von Persönlichkeiten beschädigt. Es kann nicht sein, dass die verantwortlichen Herren unter einem Glassturz stehen und gleichzeitig durch ihr fehlerhaftes Handeln einerseits eine Bank, die keinen Cent an Staatshilfe brauchte, in Misskredit brachte, andererseits die Organe der Bank deswegen vom Staatsanwalt verfolgt wurden. Die Schwachstellen in der FMA müssen dringendst behoben werden."

