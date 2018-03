FPÖ: Kickl: Neos wollen sich dauerhaft zu Haselsteiners Polit-Spielzeug degradieren

Strolz wortreich an der Oberfläche, inhaltsleer in der Tiefe

Wien (OTS) - Nichts gelernt aus den aktuellen Turbulenzen im Team Stronach hat die zweite neue Partei im Parlament. "Die Neos sind offenbar wild entschlossen, ihre wirtschaftliche Zukunft ganz in die Hände des Mäzens Haselsteiner zu legen und sich zu dessen Polit-Spielzeug zu degradieren", stellt FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl nach dem heutigen Auftritt von Neos-Klubobmann Strolz in der ORF-Pressestunde fest. Nur so könne das Ansinnen interpretiert werden, den Parteien 75 Prozent ihrer Mittel aus staatlicher Förderung zu streichen. "Auch wir Freiheitliche sind für einen sparsamen Geldeinsatz und vor allem für ein Abdichten der dubiosen Kanäle aus parteinahen Kammern und Institutionen, aus denen sich Rot und Schwarz zusätzliche Mittel holen", hält Kickl fest. Eine transparente Finanzierung der Parteien aus öffentlicher Hand sei jedoch unabdingbar, um Chancengleichheit in der Demokratie zu gewährleisten.

Ebenso unausgegoren wie die Idee zur Parteienfinanzierung waren für Kickl auch die sonstigen Äußerungen des Neos-Manns in der Pressestunde. "Strolz ist wortreich an der Oberfläche geschwommen. Sobald er in die Tiefe gehen sollte, hat es ihm sichtbar an Inhalten gefehlt", fasst Kickl Strolz' Einlassungen zu Themen wie Pensionen oder Asylpolitik zusammen. Dass sich die Neos für eine längst überfällige Verwaltungs- und Gesundheitsreform, für ein Banken-Insolvenzrecht und gegen Pensionsprivliegien einsetzen, sei ehrbar und liege voll auf FPÖ-Linie.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at