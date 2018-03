VP-Kaernten in ehrfuerchtigem Gedenken an Herwig Hofer

VP Kaernten trauert um Herwig Hofer. Parteiobmann Obernosterer erinnert sich mit Respekt und Hochachtung. Anteilnahme gilt der Familie

Klagenfurt (OTS) - "Die Kärntner Volkspartei hat mit Herwig Hofer ein großes Vorbild verloren. Herwig Hofer hat Symbolkraft für unsere Partei: Er hat nie aufgegeben", sagt heute VP-Parteiobmann Gabriel Obernosterer, nachdem Bekannwerden vom Ableben des ehemaligen Bundesrates, Landtagsabgeordneten und Clubobmannes, Herwig Hofer.

"Mit Respekt und Hochachtung gedenken wir Herwig Hofer, der auch nach seinem gesundheitlich erzwungenem Ausscheiden aus der Politik immer am parteilichen Geschehen interessiert war und die Entwicklung der Partei nie aus den Augen verloren hat. Herwig ist immer zu uns gestanden. Dem gilt mein ehrfuerchtiger Dank heute als Perteiobmann", so Obernosterer.

Die Krankheit Herwig Hofers und der damit verbundene Rückzug aus der Politik solle laut Obernosterer eine Mahnung an alle in der Poltik Tätigen sein, die Gesundheit als höchstes Gut anzusehen.

Die aufrichtige Anteinahme der gesamten VP-Kaernten gilt der trauernden Familie.

(Schluss)

