FP-Gudenus: Rot-Grün will hinter verschlossenen Türen die Schiffsanlegestellen in Nussdorf schließen!

Beratung über Absiedelung ohne Einbindung des Bezirks und der Betreiber ist demokratiepolitisch höchst bedenklich

Wien (OTS/fpd) - Nach dem Anschlag auf die Mariahilfer Straße will die Verlierer-Koalition erneut Wiener und Touristen zwangsbeglücken:

Die privaten Schiffsanlegestellen in Nussdorf sollen aufgelassen und der Hafen zum städtischen Schifffahrtszentrum Reichsbrücke abgesiedelt werden. Eine Besprechung dazu ist für 21. Oktober im Rathaus geplant. "Zu diesem Treffen haben Sozialisten und Grüne zwar den Bund als Besitzer der Ufergrundstücke in Nussdorf, nicht aber Vertreter des Bezirks oder die Hauptbetroffenen, die privaten Betreiber der Schiffsanlegestellen, die viel Geld investierten und aufrechte Bestandverträge sowie alle behördlichen Genehmigungen haben, eingeladen. Das ist demokratiepolitisch höchst bedenklich", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus, "ich fordere die umgehende Einberufung eines runden Tisches mit sämtlichen Betroffenen!" (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: Tel.: (01) 4000 / 81 798