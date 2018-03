FP-Gudenus: Jetzt endlich alle Salafisten-Nester in Wien ausheben!

Verhinderung des Hassprediger-Treffens am Samstag kann nur ein erster Schritt sein

Wien (OTS/fpd) - Die größte Gefahr für die Sicherheit Österreichs wird vom Verfassungsschutz im religiös motivierten Extremismus und Terrorismus geortet. Die Initiative Liberaler Muslime warnt vor dem Einfluss ausländischer Salafisten, islamistischer Fanatiker mittelalterlicher Prägung, auf ihre Glaubensbrüder in Österreich. Für Terrororganisationen wird Geld gesammelt. Mindestens 50 Moslems mit österreichischem Pass kämpfen als Dschihadisten in Syrien. "Dass Polizei und Verfassungsschutz das Hassprediger-Treffen der Salafisten am Samstag in Wien verhindert haben, ist ein guter Anfang und lässt darauf schließen, dass jetzt mit der bisherigen Narrenfreiheit für potenzielle Terror-Paten Schluss gemacht wird", zeigt sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus erfreut.

Dies könne aber nur ein erster Schritt sein. Gudenus: "In Wien gibt es mindestens vier Salafisten-Nester, die bisher vom Verfassungsschutz nur beobachtet werden. Dort wird gegen alle wesentlichen Werte gehetzt, die unseren Staat auszeichnen - etwa gegen Demokratie, gegen Meinungsfreiheit und gegen unser Rechtssystem. Sogar Mohammed M., der wegen Mitgliedschaft in einer Terror-Organisation vier Jahre lang hinter Gittern gesessen ist, konnte in Wien ungestört seine gefährlichen Botschaften verbreiten. Das muss ein Ende haben! Diese Zentren müssen endlich dicht gemacht werden bevor noch mehr, vor allem junge Muslime den Extremisten auf den Leim gehen!" (Schluss)

