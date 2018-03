15. West Lake International Expo im chinesischen Hangzhou eröffnet

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - In Hangzhou hat am 12. Oktober die 15. West Lake International Expo Hangzhou eröffnet. Unter dem Motto "Innovative West Lake Expo, schönes Hangzhou" werden in den kommenden 29 Tagen 50 Ausstellungen und weitere Veranstaltungen stattfinden. Thematisch gibt es vier Schwerpunkte: Handel und Technologie, kulturelle Erfahrungen, Tourismus und Freizeit sowie traditionelle Programme. Die Messe dürfte mindestens acht Millionen Besucher begrüßen und 10 Mrd. Yuan (1,2 Mrd. Euro) an Handelsgeschäften generieren, 1 Mrd. US-Dollar an vertraglich zugesicherten Auslandsinvestitionen und 10 Mrd. Yuan an Investitionen aus dem Inland.

Durch die Förderung von Handel, Wissenschaft und Technologie spielt die diesjährige Messe eine wichtige Rolle bei der beständigen und geordnet verlaufenden wirtschaftlichen Entwicklung Hangzhous. Abgestimmt auf die Messe-Schwerpunkte werden diverse Veranstaltungen erfolgen, darunter der Entrepreneur Roundtable, die China Science and Technology and Information Industry Week, Introduction to Central and Western China Investment Climate and Industrial Project, die China Hangzhou Cultural & Creative Industry Expo (CCIE), die China Hangzhou International Automobile Industry Exhibition, die China International Silk Fair and Women's Wear Fair, der China Global Investment Summit, der Business Startup & Innovation Summit for the Elite of the Chinese Overseas Community, das Asia Design Management Forum, die Hangzhou Economic Cooperation Conference sowie das China International Internet of Things Sensing Technologies and Application Summit Forum. Diese bedeutenden Tagungen und Ausstellungen tragen zur besseren Ausrichtung, der Bündelung von Ressourcen und zum Fortschritt der West Lake Expo bei.

Die Messe erstreckt sich über knapp 28.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, davon wurden über 20 Prozent für ausländische Aussteller reserviert. Die Veranstalter rechnen mit über 50.000 Fachbesuchern, Ausstellern aus über 50 Ländern und über 10.000 ausländischen Einkäufern.

