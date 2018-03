ASCINA-Awards - Karlheinz Töchterle gratuliert Harald Ott und Michael Grünwald

Wissenschafts- und Forschungsministerium zeichnet erfolgreiche junge Forscher in Nordamerika aus - SC Weitgruber: sichtbares Zeichen der Wertschätzung

Wien (OTS) - Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle gratuliert Harald Ott und Michael Grünwald: Die in den USA tätigen österreichischen Forscher sind für ihre 2013 in den wissenschaftlichen Fachzeitschriften "Nature" bzw. "Nano Letters" veröffentlichten Arbeiten mit den diesjährigen ASCINA-Awards ausgezeichnet worden. "Die ASCINA-Awards sind eindrücklicher Beleg für die Exzellenz und Internationalität heimischer Nachwuchswissenschaftler", so Töchterle. Der Tiroler Harald Ott und der Wiener Michael Grünwald erhielten den mit jeweils 10.000 Euro dotierten Preis gestern Abend im Anschluss an den "Austrian Science Talk" in Los Angeles von Mag. Barbara Weitgruber, Sektionschefin im Wissenschafts- und Forschungsministerium. Weiters gratuliert der Minister dem erfolgreichen Team mit Studierenden der TU Wien, der FH Salzburg und der FH St. Pölten, das sich beim Uni-Wettbewerb für nachhaltiges Bauen "Solar Decathlon" gegen international starke Konkurrenz durchsetzen konnte und mit dem Plus-Energie-Haus "L.I.S.I." (Living inspired by sustainable innovation") als Gewinner aus dem Wettbewerb hervorging.

Die vom Wissenschaftsministerium dotierten und vom Netzwerk "Austrian Scientists and Scholars in North America" (ASCINA) ausgeschriebenen Preise werden an junge Forscherinnen und Forscher für exzellente wissenschaftliche Arbeiten vergeben. Die Einreichungen werden vom Wissenschaftsfonds FWF begutachtet und in den beiden Kategorien "Principal Investigator" bzw. "Young Scientist" vergeben. Die Preise werden vom ASCINA-Netzwerk, dem Netzwerk österreichischer Forschender in Nordamerika, das voriges Jahr das zehnjährige Jubiläum mit einer Festveranstaltung im Wissenschaftsministerium in Wien feierte, ausgelobt.

"Der ASciNA-Preis ist ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung des Wissenschaftsministeriums für die in den USA und Kanada tätigen österreichischen Forscherinnen und Forscher", unterstreicht Barbara Weitgruber, Leiterin der Sektion für Wissenschaftliche Forschung und internationale Angelegenheiten im BMWF, die Bedeutung des Preises. "Der Preis stellt außerdem einen Brückenschlag zwischen Österreich und Nordamerika dar, wird doch damit auch die Kommunikation zwischen österreichischen Nachwuchsforschenden in Nordamerika und der österreichischen Forschungscommunity gefördert."

Harald Ott - biotechnische Züchtung lebenswichtiger Organe

In der Kategorie "Principal Investigator" wurde heuer Harald Ott für seine in "Nature" publizierten Erfolge bei der biotechnischen Züchtung einer künstlichen Niere ausgezeichnet. An der Medizinuniversität Innsbruck ausgebildet, leitet Harald Ott seit 2008 mittlerweile sein eigenes Labor an der Medical School in Harvard. Er entnimmt an seinem Labor Spenderorganen noch lebende Zellen, aus denen sich neue Organe bilden sollen, die anschließend in einen lebenden Körper implantiert werden können. Diese Technik könnte schon in naher Zukunft die Transplantationsmedizin revolutionieren.

Michael Grünwald - Nano-Kristalle

Der Preisträger des "Young Scientist Award", Michael Grünwald, beschreibt, wie Nanokristalle dazu gebracht werden können, ihre Hochdruck-Struktur auch bei normalem Druck beizubehalten. Grün-wald, der mit einem Erwin-Schrödinger-Stipendium des österreichischen Wissenschaftsfonds als Fellow an der University of California in Berkeley forschte, arbeitet mittlerweile als Computerphysiker an der Universität Wien. Seine preisgekrönten Forschungsergebnisse wurden heuer in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift "Nano Letters" der American Chemical Society veröffentlicht.

