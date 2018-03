FP-Mahdalik: Rot-grünes Buskonzept rund um U 2-Verlängerung ein Torso

Schüler kommen unter die Räder

Wien (OTS) - Die Verlängerung der U 2 auf das Asperner Flugfeld war bekanntlich eine Planungsidee des damaligen FPÖ-Stadtrates Walter Prinz, die von der SPÖ seinerzeit abgelehnt wurde. Sogar der jetzige Streckenverlauf wurde von der Stadt aus den FPÖ-Planungen übernommen. Auch die Entwicklung der "Seestadt" basiert auf FPÖ-Planungen, welche unter dem Arbeitstitel "Gartenstadt und Naturpark am Flugfeld Aspern" im Februar 1999 vorgestellt wurden. Der See war dabei ebenfalls vorgesehen und wurde von der Stadt 1:1 übernommen. "Was SPÖ und Grüne jedoch bei der Realisierung der U 2 und des Sekundärnetzes alles falsch gemacht haben, ist abenteuerlich", sagt FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik.

Wie schon bei der Verlängerung der U 2 vom Happel-Stadion zur Aspernstraße wurden bei den neuen U-Bahnstationen zwar hunderte Radbügel aber kein einziger Pkw-Parkplatz geschaffen. Die Folge dieser ideologisch motivierten Schildbürgerplanung: Die täglich bis zu 40.000 Einpendler aus dem östlichen Marchfeld können mangels Parkplatz nicht auf die U 2 umsteigen und verstopfen weiter die Ortskerne von Aspern, Breitenlee, Essling, Hirschstetten und Stadlau oder stauen sich über den Biberhaufenweg zur A-23.

Die erhoffte Verkehrsentlastung durch die U 2-Verlängerung ist daher nicht mehr als ein frommer Wunsch, SPÖ und Grüne haben wieder auf ganzer Linie versagt. Auch die Umorganisation des Busnetzes im 22. Bezirk ist dermaßen chaotisch von statten gegangen, dass tausende Schüler statt 30 Minuten nun eine ganze Stunde von daheim bis zur Unterrichtsstätte brauchen. Manche Verbindungen wie etwa wie jene von Essling Schule zum Hort in der Kaposigasse wurden trotz massiver Proteste von Lehrern und Eltern einfach gestrichen. "Hier sparen SPÖ und Grüne wieder einmal am falschen Ort", kritisiert Mahdalik.

Weil für zwei(!) Feste anlässlich der Eröffnung der U 2-Verlängerung zur Seestadt mit teuren Stars wie etwa DJ Ötzi hundertausende Euro aus dem Fenster geschmissen wurden, fehlen diese Mittel für wichtige Busverbindungen. "Die FPÖ wird dieses Fiasko in Bezirksvertretung und Gemeinderat thematisieren und fordert Rot-Grün auf, diese für die Schüler im 22. Bezirk so wichtigen Linienführungen umgehend wieder einzuführen", so Mahdalik. (schluss)otni

