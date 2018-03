Flugsicherung: Gewerkschaften kritisieren "Jobkiller" Single European Sky-Projekt

Montag, 14. Oktober 2013, Protestkundgebung der Europäischen Transportarbeiter-Föderation in Brüssel

Wien (OTS/ÖGB) - Die in der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) gewerkschaftlich organisierten FluglotsInnen rufen für morgen, Montag, zu einer Protestkundgebung gegen die Pläne der EU-Kommission zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums, "Single European Sky" (SES), in Brüssel vor dem Europäischen Parlament auf. "Wir fordern die Schaffung eines Abkommens über einen einheitlichen europäischen Luftraum ohne Gefährdung von Tarifverträgen, sozialen Standards und Arbeitsplätzen", sagt vida-Gewerkschafter Norbert Payr im Vorfeld der Demonstration. "Die Europäische Kommission wird von uns aufgefordert, Kostensenkungsmaßnahmen nicht ausschließlich auf Kosten der Sicherheit und der Beschäftigten durchzuführen. Wir wollen verhindern, dass ein grundsätzlich sinnvolles Projekt durch voreilige Maßnahmen zum reinen 'Jobkiller' eskaliert. Deshalb muss auch das EU-Parlament wie zuvor schon der Verkehrsministerrat den Kommissionsvorschlag ablehnen", so Gewerkschafter Payr, der auch stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses Flugsicherung in der ETF ist. ++++

Der Vorschlag der EU-Kommission zum Single European Sky-Abkommen ziele hautsächlich darauf ab, ohne Rücksicht auf die Sicherheit und den Erhalt von Arbeitsplätzen den Airlines durch weitere Liberalisierungen im Bereich der Flugsicherung billige Services zur Verfügung zu stellen, kritisiert Payr. Nach dem Vorbild der USA sollen die Anzahl der europäischen Flugsicherungsunternehmen und deren Standorte reduziert werden. Derartige Einsparungen würden aufgrund des niedrigen Gesamtkostenanteils im Flugbetrieb den Airlines aber nicht viel bringen. Schätzungen der EU-Kommission hinsichtlich solcher Kosteneinsparungen in den kommenden fünf bis sechs Jahren seien viel zu hoch angesetzt, so Payr.

Durch die Überregulierungen und Zentralisierungen von Services für den Luftverkehr auf europäischer Ebene würden Arbeitsplätze in kleineren Ländern wie Österreich eingespart werden, befürchtet der Gewerkschafter. Diese Dienste würden nämlich nach wie vor benötigt werden, dann aber auf dem freien europäischen Markt ausgeschrieben werden. Das sei in Wahrheit nichts anderes als eine Initiative zur Zerschlagung der Flugsicherungsunternehmen, indem einzelne, die Kernbereiche der Flugsicherung unterstützende Bereiche verpflichtend ausgelagert ("Unbundling") und in der Folge wieder auf dem privaten Markt eingekauft werden müssten.

"Durch die Kommissionsvorschläge würde nur wieder einmal mehr Wettbewerb auf Kosten der Arbeitsplätze, der sozialen Standards und der Tarifverträge betrieben werden. Soziale Errungenschaften der Gewerkschaften für die Beschäftigten würden von Unternehmen nur mehr als Wettbewerbsnachteil betrachtet werden. Für das Personal käme es in der Folge zu einer Abwärtsspirale bei Sozial- und Einkommensstandards", warnt Payr.

Von österreichischer Seite aus sei bereits im letzten europäischen Verkehrsministerrat deutlich gemacht worden, dass eine neuerliche Reglementierung der Flugsicherungen im Rahmen des SES-Abkommens kontraproduktiv wäre, so Payr. Die meisten EU-VerkehrsministerInnen hätten Mitte September im Rat dafür plädiert, zuerst die Ergebnisse der zweiten SES-Leistungsperiode abzuwarten und zu bewerten, bevor neuerliche Änderungen im System der europäischen Flugsicherung vorgenommen werden.

Die Gewerkschaft vida und die ETF appellieren deshalb auch an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, den Kommissionsentwurf abzulehnen und unterstreichen nochmals ihre Forderungen:

+ Die Sicherheit des Flugverkehrs muss vor Kosteneinsparungen Priorität haben.

+ Keine Verschlechterung der Kollektivverträge sowie angemessene Arbeits- und Sozialstandards.

+ Keine Auslagerung von Arbeitsplätzen.

+ Europäische Kooperation: Die Qualität der Services muss dabei im Vordergrund stehen, genauso wie qualifizierte Ausbildung und Arbeitsplätze.

+ Die Sozialpartner müssen in die Entscheidungen eingebunden werden - der menschliche Faktor darf nicht übergangen werden.

+ Kein "Filetieren" der einzelnen nationalen Flugsicherungsunternehmen durch überzogene EU-Liberalisierungen.

