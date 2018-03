Korun: "Keine Chance den Salafisten!"

Grüne: "Hassreden und Rekrutierung von Syrien-Kämpfern in Österreich verhindern"

Wien (OTS) - "Nach den heute vorliegenden Informationen haben der Verfassungsschutz und die Polizei beim gestrigen Salafisten-Treffen in Wien völlig richtig gehandelt: die Auflösung der Veranstaltung beziehungsweise die weitere Observierung der Veranstalter auch an der nächsten Örtlichkeit, wo sie ihre Hassreden halten wollten, zur Verhinderung dieser und der Verbreitung von salafistischem Gedankengut und Hass zwischen Religionsgemeinschaften war und ist richtig. Man darf Fanatikern keine Chance geben, unter dem Deckmantel einer Benefizveranstaltung oder der Religionsfreiheit Menschen zu radikalisieren und das Zusammenleben in Österreich zu vergiften", erklärt die Menschenrechtssprecherin der Grünen, NAbg. Alev Korun.

"Hassprediger versuchen offensichtlich, den Krieg in Syrien für die Verbreitung ihres menschenverachtenden Gedankenguts zu nützen und junge Männer als radikale Kämpfer zu rekrutieren. Selbstverständlich muss sich unsere Demokratie gegen Hassprediger wehren und ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Man darf solchen Versuchen nicht tatenlos zusehen", betont Korun.

