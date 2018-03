Unterstützung für Gemeindekooperationen wird optimiert

LH Markus Wallner: "Land erhöht rückwirkend seine Anschubförderung für das Pilotprojekt 'Finanzverwaltung Vorderland'"

Zwischenwasser/Dünserberg/Göfis (OTS/VLK) - Die Gemeinden Zwischenwasser, Göfis und Dünserberg haben mit dem Pilotprojekt Finanzverwaltung Vorderland vor knapp zwei Jahren absolutes Neuland betreten. Hinter dem gemeinsamen Vorstoß stand das Anliegen, Verwaltungsabläufe und Ressourcennützung zu optimieren, den Service für die Bevölkerung zu verbessern und durch optimale Finanzwirtschaft auch die Gemeindebudgets zu entlasten. Auf Basis der bisherigen Erfahrungen hat das Land jetzt die Bemessungsgrundlagen der zeitlich befristeten Anschubförderungen für Gemeindekooperationen im Finanzverwaltungsbereich attraktiver gestaltet, erklärt Landeshauptmann Markus Wallner.

Von der Änderung unmittelbar profitieren wird die im November 2011 gegründete Finanzverwaltung Vorderland. Für sie erhöht sich rückwirkend die Anschubförderung, die für die Zeit von fünf Jahren gewährt wird, von insgesamt knapp 95.000 Euro auf 120.000 Euro, informiert Landeshauptmann Wallner. "Die Nachbesserung war eine Konsequenz aus den praktischen Erfahrungen, die in der bisherigen Tätigkeit der Finanzverwaltung Vorderland gesammelt wurden", erläutert Wallner das flexible Vorgehen.

Überörtliche Zusammenarbeit schafft Synergien

An der Finanzverwaltung Vorderland wird für Landeshauptmann Wallner deutlich sichtbar, dass Gemeindeautonomie und Kooperationsbereitschaft mit anderen Gemeinden in keinem Gegensatz stehen. "Vor allem kleinere Kommunen, deren organisatorische und personelle Ressourcen beschränkt sind, profitieren, wenn bei komplexen Materien wie etwa bei der Verwaltung der Finanzen und bei der Buchhaltung Kompetenzen sinnvoll gebündelt und Synergien genutzt werden". Es sei sehr erfreulich, dass Gemeindezusammenarbeit im Land schon in vielfältiger Weise stattfindet, so Wallner: "Das Bündeln von Kräften bringt Vorteile für alle."

Pilotprojekt Finanzverwaltung Vorderland

Aktuell setzt sich das Pilotprojekt Finanzverwaltung Vorderland aus den drei Gemeinden Dünserberg, Zwischenwasser und Göfis zusammen. In die Verwaltungsgemeinschaft neu eintreten wird aller Voraussicht nach die Gemeinde Sulz. Tritt die Gemeinde Sulz bei, wird sich die Fördersumme entsprechend erhöhen.

