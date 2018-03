"Neue Ära": Opern Air-Festspiele Gars/Kamp verpflichten Johannes Wildner als Intendanten

Österreichischer Dirigent beschreitet mit neuem Programm neue Wege

NÖ/Wien (OTS/johanneswildner.com) - "Die Ernennung signalisiert den Beginn einer neuen Ära für die Opern Air Festspiele Gars am Kamp", so die beiden Geschäftsführer Heribert Reisinger und Stephan Nistler.

"Von den durchwegs hochkarätigen Bewerberinnen und Bewerbern um die künstlerische Leitung der Opern Air Festspiele Gars hat uns bei Dr. Johannes Wildner neben seiner internationalen Erfahrung und seiner hohen musikalischen und organisatorischen Qualität besonders seine Begeisterungsfähigkeit angesprochen. Wir sind überzeugt, dass dieser Funke der Begeisterung auf das Publikum überspringt." --

"Ich forciere eine kreative, aber klare Form des Musiktheaters: ein Open Air mit der Burgruine und ihrer herrlichen Akustik im Mittelpunkt", so Wildner, der Chefpositionen u.a. als Generalmusikdirektor der Neuen Philharmonie Westfalen, als Erster Ständiger Dirigent der Oper Leipzig oder als Erster Gastdirigent des BBC-Concert Orchestra führte.

"Ich möchte die Menschen zum Kern der Musik führen. Wir werden spannend, aufregend und frech - so wie das Waldviertel." Wichtig sei, so Wildner, dass die Kulturveranstaltung vor allem in der Bevölkerung Zuspruch findet. "Die Waldviertler sollen sagen können: Wo wir sind, ist nicht nur oben und wo wir sind, ist Oper."

Der promovierte Musikwissenschafter, der seine Karriere bei den Wiener Philharmonikern begann und dessen musikalischer Schwerpunkt in der Wiener Klassik, bei Bruckner, Mahler und der österreichischen Moderne liegt, wird am 18. Juli 2014 mit einem jungen Projektorchester die Oper "Der Freischütz" eröffnen.

"Der Freischütz passt zum einen genau in das Ambiente der Burg, in der die Natur und die Ruine das Bühnenbild, das Ensemble bilden. Zum anderen passt diese Oper genau in unsere Zeit: Die Suche nach neuen Werten, das Loslassen von schädlichen, oft tödlichen Verhaltensweisen und Einstellungen."

Dass Wildner mit seinem progressiven und publikumsfreundlichen Ansatz und seinem Engagement Erfolg hat, hat er bereits in Deutschland bewiesen: Dort ebnete er u.a. den deutschen Fußballfans mit der Reihe "Oper im Stadion" den Weg zur Klassik: 50.000 Besucher lauschten in der Schalke 04-Arena den Klängen von "Aida" (2001) und "Carmen" (2003). Wildners Geheimnis: "Erwarte das Unerwartete!"

Presseinfo/Pressebilder honorarfrei ( (C) Lukas Beck) zum Download:

http://www.johanneswildner.com/cms/index.php/fotos-presse

Info: Über 360.000 Besucher haben in den vergangenen 24 Jahren die Opern-Festspiele in der Babenberger Burgruine Gars am Kamp besucht. Weitere Infos: www.opernair.com

Termine/ Spielort: 18.7. - 9.8.2014, 20 Uhr

Ort: Babenberger Burgruine Gars/Thunau, Am Schlossberg,

3571 Gars am Kamp; Kartenbestellungen: Tel. 02985/33000

