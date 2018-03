ORF SPORT + mit einem Special über die Schwaiger-Sisters bei der Beachvolleyball-EM 2013

Wien (OTS) - Programmhighlight am Montag, dem 14. Oktober 2013, in ORF SPORT + ist ein Special über die Schwaiger-Sisters bei der Beachvolleyball-EM 2013 in Klagenfurt um 20.15 Uhr.

Die europäische Beach-Krone ging bei der A1 Beachvolleyball-EM 2013 in Klagenfurt an Österreich. In einem unglaublichen Finale gewannen Doris und Stefanie Schwaiger gegen die Spanierinnen Liliana Fernandez Steiner und Elsa Baquerizo in exakt einer Stunde mit 21:15, 20:22 und 15:12. "Es ist einfach unglaublich", freute sich Steffi Schwaiger. "Wir haben das Turnier schlecht begonnen, uns aber von Satz zu Satz gesteigert. Das Spiel heute war auf ausgesprochen hohem Niveau, uns ist kein einziger Punkt geschenkt worden. Dass wir in Klagenfurt Europameisterinnen geworden sind, ist eine einzige Ehre. Vor zwölf Jahren sind wir hier gestanden und haben selber noch Fotos gemacht, heute stehen wir ganz oben. Es ist einfach ein Wahnsinn!"

