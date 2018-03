LH Pröll: "Ein Unternehmen mit Bodenhaftung, Verlässlichkeit und Heimatverbundenheit"

Fa. Busatis aus Purgstall feierte 125-jähriges Jubiläum

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Firma Busatis aus Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs) feierte am heutigen Samstag, 12. Oktober, ihr 125-jähriges Firmenjubiläum. An den großen Feierlichkeiten nahm neben einer Vielzahl an Ehrengästen aus dem In- und Ausland auch Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll teil.

Die Firma Busatis zeichne sich besonders durch "Bodenhaftung, Verlässlichkeit und Heimatverbundenheit" aus, betonte der Landeshauptmann in seiner Festrede. Hier werde eine Qualität geboten, "auf die man sich verlassen kann", Aufgabe des Wirtschaftsstandortes Niederösterreich sei dabei, "eine optimale Standortqualität zu bieten, um solchen Unternehmen einen Rahmen zu geben, in dem sie sich optimal entwickeln können", so Pröll. Der Landeshauptmann bedankte sich auch bei dem langjährigen Geschäftsführer Dkfm. Reinhard Jordan, dieser sei nicht nur eine große Unternehmerpersönlichkeit, sondern auch "ein wichtiges Symbol für das Unternehmertum in Niederösterreich". Im Zuge des Festaktes überreichte der Landeshauptmann einen "Gläsernen Hl. Leopold" an Reinhard Jordan, der in diesen Tagen sein 50-jähriges Firmenjubiläum feiert.

Die Firma Busatis sei ein weltweit anerkannter Lieferant für die weltgrößten Landmaschinenproduzenten und biete "absolute Qualität", betonte Reinhard Jordan in seiner Rede: "Wir legen Wert auf eine Top-Qualität und eine gute Zusammenarbeit mit den Kunden, unser Reklamationswert liegt bei 0,01 Prozent."

Geschäftsführer Dr. Christoph Jordan betonte: "Unser Anspruch ist es, immer die Besten in unserer Branche zu sein. Daher wollen wir täglich an unserem Wettbewerbsvorsprung arbeiten." Das Investitionsprogramm der Fa. Busatis sei auch ein "klares Bekenntnis zum Standort Purgstall".

Die Firma Busatis mit Sitz in Purgstall an der Erlauf wurde im Jahr 1888 von Heinrich und Hermann Busatis gegründet und zählt heute rund 200 Mitarbeiter. Das Unternehmen zählt zu den führenden Produzenten von Komponenten für die Landmaschinenindustrie und widmet sich der industriellen Erzeugung von Sägen, Maschinenmessern, Werkzeugen, Maschinen und Maschinenbestandteilen. Die Firma Busatis verfügt u. a. über Standorte in Kanada, den USA und Ungarn.

