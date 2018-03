"Die große Chance": Bis zu 658.000 sahen fünfte Vorrunde

Am 18. Oktober starten die Live-Shows des ORF-eins-Events

Wien (OTS) - Starterfeld für die Recallshows komplett: Gestern, am 11. Oktober 2013, wurden bei der fünften "Die große Chance"-Vorrunde von den Juroren die letzten Tickets für die Live-Shows, die ab Freitag, dem 18. Oktober, im ORF-Zentrum über die Bühne gehen, vergeben. Bis zu 658.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich die Sendung nicht entgehen lassen. Durchschnittlich waren 529.000 (19 Prozent Marktanteil) um 20.15 Uhr in ORF eins mit dabei. Einmal mehr war das Interesse beim jungen Publikum groß: Bei den 12- bis 49-Jähringen erreichte die dritte Castingshow einen Marktanteil von 25 Prozent, bei den 12- bis 29-Jährigen waren es 28 Prozent.

Jury vergab die letzten fünf Tickets für die Live-Shows

In der dritten Staffel des ORF-eins-Events "Die große Chance" wurden bei den Castingshows jeweils vier Plätze für die Live-Shows ausschließlich von den Juroren vergeben. In der fünften Sendung fiel deren Wahl auf die Sänger Philipp Genetti, Christiana Nwosu und Florian Ragendorfer sowie auf die achtjährige Annemarie Putz, die mit rhythmischer Sportgymnastik beeindruckte. Außerdem fasste die Jury spontan noch den Entschluss, ein weiteres Talent in die Live-Shows mitzunehmen - das fünfte Ticket erhielt Sängerin Sarah Delija.

"Die große Chance" online

diegrossechance.ORF.at liefert ein umfangreiches Package zum Geschehen beim großen TV-Herbstevent des ORF. Die kompletten Auftritte aller Kandidatinnen und Kandidaten exklusiv als Video, Slideshows mit den besten Fotos der Shows und aus dem Backstage-Bereich, Votings sowie alle Infos rund um Kandidatinnen und Kandidaten, Moderatorin und Moderator und Jury stehen online bereit. Die Halbfinalshows und das große Finale werden außerdem mit ausführlichen Probenberichten und zahlreichen Interviews begleitet.

Die ORF-TVthek sorgt dafür, dass Fans bei den TV-Shows auch online und über Smartphone oder Tablet immer dabei sein können: Vom Casting bis zum Finale sind alle Shows auf http://TVthek.ORF.at als Live-Stream und Video-on-Demand verfügbar. Im Themencontainer gibt es zusätzlich Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um "Die große Chance" auf einen Blick. Auch insider.ORF.at liefert den Fans spezielle Services, z. B. werden Tickets für die Sendungen verlost, und ein wöchentlicher Newsletter informiert über alle Facts der Show und der Kandidaten.

