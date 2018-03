"profil"-Umfrage: Nur acht Prozent glauben an Bestand des Teams Stronach

Große Mehrheit gibt der neuen Partei keine Überlebenschance

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, glauben 87% der Österreicher nicht, dass das neu in den Nationalrat eingezogene Team Stronach am Ende dieser Legislaturperiode überhaupt noch existieren wird. Laut der im Auftrag von "profil" vom Meinungsforschungsinstitut Karmasin Motivforschung durchgeführten Umfrage sind bloß 8% der Befragten der Meinung, die Stronach-Partei werde es in fünf Jahren noch geben. Die restlichen 5% wollten dazu nichts sagen.

