Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 12. Oktober 2013. Von ALOIS VAHRNER. "Gute, aber nicht die beste Entscheidung".

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Der Friedensnobelpreis an die Anti-Giftgas-Organisation OPCW ist dem Massaker in Syrien geschuldet. Die Aus-

zeichnung der jungen Menschenrechtsaktivistin Malala Yousafzai wäre aber ein ungleich stärkeres Signal gewesen.

Der Friedensnobelpreis gilt nicht nur als bedeutendste internationale Auszeichnung im Bemühen um eine friedlichere Welt, sondern auch als absoluter Höhepunkt beim alljährlichen Vergabereigen der Nobelpreise. Der Stifter des Preise, Dynamit-Erfinder Alfred Nobel, hatte das norwegische Parlament testamentarisch beauftragt, bis zu drei Personen oder Organisationen für ihre Friedensverdienste auszuzeichnen.

Es blieb heuer bei einem einzigen Preisträger, und über den kann -wie auch schon mehrfach in den Vergangenheit - auch diskutiert werden: Wie etwa 2009, als der noch relativ neu im Amt befindliche US-Präsident Barack Obama quasi als Akt gewaltiger Vorschusslorbeeren mehr für seine Ankündigungen und Reden denn für tatsächliche Friedenstaten ausgezeichnet wurde.

Ausgezeichnet wird heuer die Organisation zum Verbot von Chemiewaffen (OPCW) mit Hauptsitz in Den Haag, die seit Langem für die Vernichtung der weltweit riesigen Giftgasbestände kämpft. Dass die USA und Russland noch immer die mit Abstand größten Giftgas-Kampfstoffarsenale besitzen und nicht vermeintliche "Schurkenstaaten", sollte hier auch nicht unerwähnt bleiben. Nach dem Giftgas-Massaker mit 1400 Toten in Syrien waren die Giftgas-Kontrollore von OPCW in den weltweiten Fokus und offenbar auch in jenen des Nobelpreis-Komitees gerückt. Ein Friedensnobelpreis für ein mehr als nur sinnvolles Ziel, nämlich die unmenschlichen Chemiewaffen irgendwann komplett auszuschalten.

Leer ausgegangen ist unter den insgesamt 259 Nominierungen (darunter neben Menschenrechtsaktivisten und den US-Aufdeckern Bradley Manning und Edward Snwoden oder WikiLeaks-Gründer Julian Assange auch Ex-US-Präsident Bill Clinton oder gar Russlands Präsident Wladimir Putin) die von vielen favorisierte 16-jährige Pakistanerin Malala Yousafzai. Sie wurde durch ihre Auflehnung gegen das in ihrer Heimat, dem Swat-Tal, durch die regional herrschenden Taliban verfügte Schulbesuchsverbot weltberühmt. Yousafzai war damals elf Jahre alt. Auf sie wurde von den radikalen Islamisten ein Attentat verübt, bei dem sie schwer verletzt wurde. Der Preis für die unglaublich tapfere Jugendliche, die sich nicht einschüchtern ließ, wäre die logische Entscheidung gewesen. Das Nobelpreis-Komitee ging diesmal den sicheren Weg. Nicht den in manchen Ländern auch kontroversielleren, der aber ein weit stärkeres Signal gewesen wäre. Den Nobelpreis für Mut hat sich Malala verdient, die Osloer Jury hingegen weniger.

