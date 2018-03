Erleichterung nach Entscheidung des Europäischen Parlaments gegen Einschränkung von E-Zigaretten: Clive Bates und Mike Ryan äußern sich

London (ots/PRNewswire) - Das Europäische Parlament hat im Rahmen seiner Entscheidung für eine Reihe von Massnahmen, die das Rauchen einschränken sollen, letztlich gegen eine Einstufung der elektrischen Zigarette als Arzneimittel gestimmt.

Händler wie Käufer von E-Zigaretten atmen nach dieser mit Spannung erwarteten Entscheidung auf, während die Gesetzgeber der einzelnen Länder ihre Strategien neu ausrichten.

Clive Bates von The Counterfactual erklärte nach der Bekanntgabe:

"Die Regierungen müssen innehalten und darüber nachdenken, was hier geschehen ist, Fehler eingestehen und noch einmal von vorne beginnen. Tausende Benutzer von E-Zigaretten hatten Proteste in erstaunlichem Umfang auf die Beine gestellt, um sich gegen unpassende, übertriebene und restriktive Regulierungen von Produkten zur Wehr zu setzen, die ihrer Meinung nach ihr Leben und ihre Gesundheit verändert hatten."

Mike Ryan, Vorsitzender von E-Lites, erklärte gegenüber der BBC:

"Dies ist ein grosser Erfolg für die öffentliche Gesundheit, der dieser schwierig positionierten Branche die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln...gegen die Tabakkonzerne vorzugehen und den Rauchern eine wahre Alternative zu jenen Produkten anzubieten, die ihnen seit so vielen Jahren verkauft werden."

