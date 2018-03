"im ZENTRUM" am 13. Oktober: Spielzeug Politik - Aufstieg und Fall des Team Stronach

Wien (OTS) - Nach dem schwachen Abschneiden seiner Partei hat Frank Stronach offenbar die Lust an der Politik verloren. Wie die neue Klubchefin Kathrin Nachbaur erklärte, wird sich der 81-jährige Parteigründer langsam zurückziehen. Nicht ohne allerdings zuvor noch das Führungspersonal umzukrempeln. So wurde der bisherige Klubobmann Robert Lugar ebenso entmachtet wie die niederösterreichische Landeschefin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger und der Kärntner Landesrat Gerhard Köfer. Parallel dazu tobt der Streit ums Geld. Was ist los im Team Stronach? Eine Krisensitzung am Mittwoch brachte kein Ergebnis. Frank Stronach weilt längst wieder in Kanada. Am Montag gibt es eine Sitzung des sogenannten Bundesdirektoriums. Am Vorabend, am Sonntag, dem 13. Oktober 2013, diskutieren um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Ingrid Thurnher "im ZENTRUM":

Waltraud Dietrich

Landesobfrau Team Stronach Steiermark

Gerhard Köfer

Landesrat Team Stronach Kärnten

Herbert Paierl

ehemaliger ÖVP-Landesrat und Stronach-Weggefährte bei Magna

Catrin Kahlweit

Korrespondentin "Süddeutsche Zeitung"

Peter Filzmaier

Politikwissenschafter

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at