FP-Nepp: Kontrollamt kritisiert Chaos bei Kindergarten-Anmeldung

Die MA 10 weiß nicht einmal über den tatsächlichen Bedarf Bescheid

Wien (OTS/fpd) - "Um in Wien sicher zu einem Betreuungsplatz zu kommen, muss man den Nachwuchs wohl bereits vor der Geburt anmelden", erklärt Wiens Bildungssprecher LAbg. Dominik Nepp. Die MA 10 wisse weder wie viele Plätze in Wien benötigt werden, noch wie viele frei sind. Das hat das städtische Kontrollamt aufgedeckt. Nepp: "Es herrscht Chaos pur! Das ist eigentlich sehr erstaunlich, weil der zuständige Stadtrat Christian Oxonitsch ja immer erklärt, wie perfekt doch die Kinderbetreuung in Wien funktioniert. Offenbar verfügt er über Zahlen, die der MA 10 nicht vorliegen. Er soll nicht so ein Geheimnis daraus machen und sie endlich seinen Mitarbeitern geben, damit diese vernünftig planen und den Eltern verlässliche Auskünfte erteilen können!"

Als sehr problematisch empfindet es Nepp, dass die SPÖ-Frauen Oxonitsch nicht unter Druck setzen, für eine Besserung der Lage zu sorgen: "Es geht ja um die von den Sozialisten immer so heftig geforderte Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Nichts ist damit in Wien! Die Situation ist katastrophal, die Roten verdrängen das Problem und konkret Stadtrat Oxonitsch ist mehr damit beschäftigt, mit millionenteuren Inseraten positive Berichterstattung für seine Partei zu kaufen, als seine Verantwortung gegenüber den Wienerinnen und Wienern wahrzunehmen. Seine Untätigkeit trifft eine ohnehin schon massiv benachteiligte Gruppe ganz besonders, nämlich die Alleinerzieherinnen. Das soziale Gewissen scheint bei Oxonitsch absolut unterdurchschnittlich ausgeprägt zu sein. Hoffentlich öffnet ihm der desaströse Kontrollamtsbericht endlich die Augen." (Schluss)

