Myanmar und Österreich suchen engere Zusammenarbeit

Parlamentspräsident Thura U Shwe Mann trifft Barbara Prammer

Wien (PK) - Das Interesse an einer engeren bilateralen Zusammenarbeit sowohl auf parlamentarischer als auch auf wirtschaftlicher und kultureller Ebene unterstrichen heute der Präsident des Repräsentantenhauses von Myanmar Thura U Shwe Mann und Nationalratspräsidentin Barbara Prammer bei ihren Gesprächen im Hohen Haus. Sein Land wolle bei der Entwicklung des noch jungen Parlamentarismus auch auf die Erfahrungen Österreichs zurückgreifen, erklärte Thura U Shwe Mann. Prammer wiederum zeigte sich beeindruckt vom Demokratisierungsprozess in Myanmar und wertete den Besuch ihres Amtskollegen als gute Basis für den Beginn einer intensiveren Kooperation zwischen beiden Staaten.

Myanmar habe seit 2011 ein Mehrparteiensystem und Marktwirtschaft, erinnerte Thura U Shwe Mann. Die Reformen seien von der Überzeugung getragen, dass die Demokratie die Grundlage für Stabilität und Prosperität bilde, betonte er und sprach dabei auch das Beispiel Österreichs an. Gerade aufgrund der Stärke der österreichischen Wirtschaft setze sein Land große Erwartungen in eine engere Zusammenarbeit und technische Hilfe, meinte der Präsident des Repräsentantenhauses, der in diesem Zusammenhang ebenso wie Barbara Prammer auf das Zukunftspotential Myanmars verwies.

Prammer zollte Myanmar ihre Anerkennung für die Entscheidung in Richtung Demokratie und betonte, der eingeschlagene Weg sei richtig gewesen, Demokratisierung sei allerdings ein nie endender Prozess. Sie sprach von positiven Signalen Myanmars auf dem Gebiet der Menschenrechte, bekräftigte aber die Notwendigkeit eines weiteren Ausbaus des Schutzes der ethnischen und religiösen Minderheiten sowie einer Stärkung der Rechtsstaatlichkeit. Was die Unterstützung bei der Entwicklung von Demokratie und Parlamentarismus betrifft, präsentierte Prammer die Demokratiewerkstatt als eine Erfolgsgeschichte, die durchaus auch exportiert werden könne. (Schluss) hof

