Sonoco ThermoSafe stellt Produktions- und Vertriebsanlage in Deutschland auf

Düren, Deutschland (ots/PRNewswire) - Sonoco ThermoSafe, eine Unternehmenseinheit von Sonoco und der weltweit führende Anbieter von temperaturstabilen Verpackungen, hat seine neueste Betriebsanlage in Düren, Deutschland, an einer bestehenden Sonoco-Einrichtung eröffnet. Diese strategisch günstig liegende Anlage wird Isolierverpackungen (Thermo-Shipper) herstellen und als zentrale Drehscheibe für Vertrieb und Lagerung für Westeuropa und den Nahen Osten dienen.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120403/CL80773LOGO

)

"Zusammen mit unserer Anlage in Irland wird uns Sonoco ThermoSafes neue Einrichtung in Düren, Deutschland, die Flexibilität ermöglichen, um unseren Kunden aus vielfältigen Standorten in Europa zu dienen", sagte Niall Lehane, Geschäftsführer von Sonoco ThermoSafe Europa. "Abgesehen von der Herstellung von Isolierverpackungen bieten wir auch Lager- und Vertriebsmöglichkeiten für Kunden in ganz Europa, dem Nahen Osten und Asien. Dies erleichtert die zeitgenaue Anlieferung und reduziert die Kosten für unsere Kunden."

Lehane fügte hinzu: "Durch Sonocos globale Ausrichtung mit 347 Niederlassungen sind wir nunmehr in der Lage, unseren Kunden an fast jedem Standort gerecht zu werden. Unsere neue Anlage in Düren unterstreicht unser Engagement und unsere Verpflichtung, lokale Lösungen für unsere globalen Kunden bereitzustellen."

Die neue Produktionsstätte von Sonoco ThermoSafe ist nach ISO9001:2008 zertifiziert. Die Anlage befindet sich an einem bereits bestehenden Sonoco-Standort, an dem das Unternehmen Hülsen und Röhren herstellt. Um mehr über Sonocos Hülsen- und Röhrengeschäft in Europa zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sonocoalcore.com.

Sonoco ThermoSafe ist der führende Anbieter temperaturgarantierter Verpackungen für den sicheren und effizienten Transport von Pharmazeutika, biologischen Produkten, Impfstoffen und anderen temperaturempfindlichen Produkten. Die Versandlösungen von Sonoco ThermoSafe reduzieren das Risiko für unsere Kunden und stellen die Wirksamkeit der Produkte während der Extreme der gesamten Lieferkette sicher. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika und verfügt über eine breite Produktpalette mit branchenführender Technologie, darunter Kühl-, Gefrier- und kontrollierte Raumtemperaturanwendungen. Zusätzlich bieten die ISC Labs® Design- und Testservices von Sonoco ThermoSafe individualisierte, innovative Verpackungslösungen sowie Qualifizierungs- und Validierungsdienste, damit allen behördlichen Anforderungen entsprochen wird. Zusätzliche Informationen über Sonoco ThermoSafe finden Sie auf www.thermosafe.com.

Über Sonoco

Sonoco wurde 1899 gegründet und ist ein globaler Anbieter einer Vielzahl von Verpackungen für Endverbraucher und industrielle Produkte sowie von Schutzverpackungen und Dienstleistungen für die Verpackungslieferkette. Bei einem jährlichen Nettoumsatz von ca. 4,8 Milliarden USD beschäftigt das Unternehmen mehr als 19.900 Mitarbeiter in 347 Niederlassungen und 34 Ländern und beliefert viele der bekanntesten Marken der Welt in etwa 85 Staaten. Sonoco ist stolzes Mitglied des 2013/2014 Dow Jones Sustainability World Index. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.sonoco.com.

Web site: http://www.sonoco.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Roger Schrum, +1-843-339-6018, roger.schrum @ sonoco.com