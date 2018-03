Wiener Kindergärten - SP-Czernohorszky an VP-Leeb: Der Balken im eigenen Auge

Wien (OTS/SPW-K) - "Das Anmeldesystem in Wien funktioniert hervorragend, die Servicestellen der MA 10 arbeiten intensiv mit den privaten Trägern zusammen. Um den Servicekomfort seitens der Erziehungsberechtigten noch zusätzlich zu erhöhen, wurde die Anmeldezeit für Kinderbetreuungsplätze auf November und Dezember vorverlegt. Auch die Umsetzung des einheitlichen Online-Anmeldesystems, dass alle städtischen und privaten Einrichtungen umfassen soll, ist auf Schiene und wird wie vom Kontrollamt gerade vorangetrieben", kommentiert der Wiener SP-Gemeinderat- und Landtagsabgeordnete, Jürgen Czernohorszky. "Bei über 300 privaten Trägern ist es nicht leicht alle Ängste und Bedenken aus dem Weg zu räumen, ein einheitliches System ist eine immense technische, organisatorische und rechtliche Herausforderung, der sich die Stadt Wien mit vollem Elan stellt", so Czernohorsky weiter.

"Der beitragsfreie Kindergarten läuft in Wien seit nunmehr vier Jahren. In diesem Zeitraum hat Wien insgesamt rund 12.000 zusätzliche Krippen- und Kindergartenplätze geschaffen und hält derzeit bei rund 53.500 Kindergartenplätzen und rund 20.000 Kleinkindergruppenplätzen ("Krippe") im privaten und städtischen Bereich. Damit stehen so viele Plätze wie noch nie zur Verfügung! Wien hat im Sommer 2012 als erstes und einziges Bundesland das "Barcelona-Ziel" überschritten. Diese EU-Vorgabe sieht vor, dass für mindestens 33 Prozent der Kinder unter 3 Jahren Betreuungsplätze vorhanden sein müssen. Mit 36 Prozent hat Wien dieses Ziel deutlich überschritten. Im Bereich der Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren hat Wien das Barcelona-Ziel von 90 Prozent schon längst übererfüllt: Hier hat Wien bereits seit einiger Zeit eine Versorgungsquote von über 100 Prozent, konkret derzeit 103,2 Prozent", erklärt Czernohorsky.

"'Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht?', dieses Bibelzitat dürfte Frau Leeb nicht bekannt gewesen sein, als sie in ihrer Aussendung von einem "Anmeldechaos" bei den Wiener Kindergärten sprach. Frau Leeb wäre gut beraten einen Blick in die von ihrer eigenen Partei regierten Bundesländer zu werfen, die alle Lichtjahre davon entfernt sind solche Leistungen auch nur teilweise zu bringen. Stattdessen verwendet sie ihre Zeit und Energie lieber darauf, ein gut funktionierendes System schlechtzureden. Bleibt nur die Frage wem das nützen soll", wunderts sich Czernohorszky.

