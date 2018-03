FP-Gudenus: Wehsely hat Gesundheitsressort überhaupt nicht im Griff!

Prüfer des Rechnungshofs decken Chaos und Misswirtschaft im Wilhelminenspital auf

Wien (OTS/fpd) - Von 2005 bis 2011 sind die Erhaltungskosten für das Wilhelminenspital jährlich um 18 Prozent auf insgesamt 134,73 Millionen Euro angestiegen. "Die Gründe dafür sieht der Rechnungshof in fehlender Kontrolle und völliger Planlosigkeit. "Bei der Sanierung der Radioonkologie kam es etwa zu einer Kostenexplosion von 122 Prozent, bei der Sanierung der Herzintensivstation von 67 Prozent, obwohl diese nur teilweise durchgeführt wurde. Bei der Sanierung zweier weiterer Pavillons verschwanden 135.000 Euro und niemandem ist das aufgefallen. Aber trotz aller sündteuren Baumaßnahmen waren elf von 28 geprüften Bettenstationen in miesestem Zustand", berichtet Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Er ärgert sich darüber, dass die zuständige SPÖ-Stadträtin Wehsely die Managementfehler einfach übergehen will:

"Weder ihr noch der Spitals- und der KAV-Führung ist offenbar klar, dass in den zahlreichen kleineren und größeren Skandalen im Wilhelminenspital, welche die Prüfer jetzt aufgedeckt haben, viele Millionen Euro, Geld der Bürger, in den Sand gesetzt wurden. So etwas darf man nicht mit einem Augenzwinkern abtun, da muss es personelle Konsequenzen geben!"

Gudenus: "Es geht aber nicht allein ums Wilhelminenspital. Jedes Mal, wenn ein städtisches Krankenhaus geprüft wird, treten schlimmste Zustände zutage. Wehsely hat ihr Ressort augenscheinlich überhaupt nicht im Griff. Als Sofort-Maßnahme muss man in allen städtischen Spitälern den baulichen Zustand erfassen, dann bei den Sanierungen Prioritäten setzen und konkrete Finanzierungskonzepte anfertigen. Längerfristig benötigt Wien eine einheitliche Gesundheitsholding für Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte. Das ermöglicht eine leistungsorientierte Bezahlung aus einer Hand. Zudem brauchen wir 300 zusätzliche Kassenstellen zur Entlastung der Spitäler. Im KAV, der immer wieder kläglich versagt, muss endlich eine Struktur- und Personalreform durchgeführt werden. Es geht um die Gesundheit der Bürger. Gerade dieser wichtige Bereich muss bestmöglich und hocheffizient geführt werden!" (Schluss)

