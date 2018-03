Häupl und Deutsch: Große Betroffenheit über Tod von Peter Schieder

Wien (OTS/SPW) - Tief bestürzt über das Ableben von Peter Schieder zeigten sich am Freitag der Wiener SPÖ-Vorsitzende, Bürgermeister Michael Häupl und SPÖ Wien-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch. "Mit Peter Schieder verliert die SPÖ einen unermüdlichen Kämpfer für den sozialdemokratischen Weg, der in zahlreichen Politik-Bereichen Pionierarbeit geleistet hat. Er ist ein Vorbild für Weggefährten und Nachfolger!", betonten beide am Freitag.****

Bereits in jungen Jahren brachte Peter Schieder als Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreichs Schwung in die Politik. Als Wiener Umweltstadtrat (von 1973-1984) setzte er sich u.a. erfolgreich für die Errichtung der Donauinsel und für den Ausbau des Grüngürtels ein. Beides Maßnahmen, von denen Generationen von Wienerinnen und Wienern profitiert haben und weiter profitieren werden.

Von 1970 bis 1973 bzw. 1984 bis 2006 war Peter Schieder Abgeordneter zum Nationalrat. Auf internationaler Ebene - gerade auch in der parlamentarischen Versammlung des Europarates, deren Präsident er von 2002-2005 war - förderte er intensiv die Kontakte zu den neuen Demokratien in Osteuropa. Wien profitierte von dieser Tätigkeit als Brückenbauer nachhaltig.

Aber auch in Penzing, hier war Peter Schieder von 1995 bis 2002 SPÖ-Bezirksvorsitzender, war er politisch sehr aktiv und erfolgreich. So setzte er sich Zeit seines Lebens für mehr Lebensqualität in seinem Heimatbezirk ein.

"Peter hinterlässt eine große Lücke. Wir Wiener Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie", so Häupl und Deutsch. (Schluss) ah/tr

