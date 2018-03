FP-Fürnkranz: Schwedenplatz als Mahü2?

Rot-Grün hat nichts aus Mahü-Desaster gelernt

Wien (OTS/fpd) - Heftige Kritik übt der FPÖ-Klubobmann im 1. Bezirk Georg Fürnkranz an dem heute bekannt gewordenen "Leitbild Schwedenplatz": "Die 'Auto raus'-Politik der rot-grünen Stadtregierung einerseits und die Negierung der Bürgerwünsche nach Beruhigung des Bermudadreiecks andererseits beweisen, dass man aus dem Desaster Mariahilfer Straße nichts gelernt hat."

Es sei empörend, wie die Interessen von Innenstadtbewohnern durch das nun von Grünenchefin Vassilakou vorgelegte "Leitbild Schwedenplatz" ignoriert werden, erklärt Fürnkranz. Die angekündigte Reduktion des motorisierten Individualverkehrs auf ein "erforderliches Minimum" sei eine gefährliche Drohung. So werde die Lebensader Verkehrsinfrastruktur der Stadt mutwillig zerstört, wie man im 6. und 7. Bezirk schon eindrucksvoll sehe.

Demgegenüber sei kein Vorteil für die Bewohner zu erkennen, weil deren Lebensqualität gar nicht Gegenstand des Leitbilds sei. Der ausdrückliche Wunsch der Bewohner, die Belastungen im Bermudadreieck durch entsprechende Maßnahmen am "Aufmarschgebiet der Randalierer" Schwedenplatz zu reduzieren, wurde nicht berücksichtigt. Auch für das permanente Taxi-Chaos in der Nacht finde sich keinerlei Lösung, erklärt Fürnkranz. Die einzige Hoffnung für Bezirk und Stadt sei, dass es ohnedies kein Geld für irgendwelche Umbauten gebe und somit das "Leitbild" wohl nicht nur in die Irre, sondern vor allem ins Leere leite und nur ein Wahlkampfgag sei.

Die FPÖ habe zu Jahresbeginn eine Einbindung der Bürger gegen den Widerstand der übrigen Parteien durchgesetzt, doch das nunmehrige Ergebnis sei ein Schlag ins Gesicht der Innenstadtbewohner, denn deren Anliegen seien schlichtweg ignoriert worden, kritisiert Fürnkranz abschließend das fehlende Verständnis für echte Bürgerbeteiligung bei Rot/Grün/Schwarz. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/ 4000 81794