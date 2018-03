"Heimat, fremde Heimat" über fair.versity, den Wegweiser zur Karriere

Wien (OTS) - Lakis Iordanopoulos präsentiert in "Heimat, fremde Heimat" am Sonntag, dem 13. Oktober 2013, um 13.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

fair.versity - der Wegweiser zur Karriere

Die österreichische Wirtschaft leidet zurzeit an Fachkräftemangel. Diesen Mangel versucht man einerseits durch Einwanderung wettzumachen, andererseits indem man das vorhandene Potenzial in Österreich ausschöpft. Mit der fair.versity Austria wurde die erste Karrieremesse mit dem Schwerpunkt "Diversity in Österreich" ins Leben gerufen. Jobsuchende Personen mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln aus dem In- und Ausland hatten die Möglichkeit, weltoffene Unternehmen kennenzulernen und Neues über Wege und Chancen in die Selbstständigkeit zu erfahren. Mehr als 1.200 Interessierte, vor allem junge Menschen, haben sich bei der Karrieremesse bei 40 Ausstellerfirmen informiert. Mehmet Akbal besuchte die Veranstaltung.

Die gelebte Zweisprachigkeit in Kärnten

Die Ortstafelfrage in Kärnten scheint gelöst zu sein, fast jeder zweite Volksschüler Südkärntens ist zum zweisprachigen Unterricht angemeldet. Doch reichen diese Erfolgsmeldungen aus dem südlichsten Bundesland tatsächlich aus, um das Thema endgültig ad acta zu legen? Dazu hat Ajda Sticker eine Erkundungstour gestartet, deren Ergebnisse sehr ernüchternd ausfallen.

Peter Turrinis Weitblicke

In der neuen "Heimat, fremde Heimat"-Serie "Weitblicke" bezieht diese Woche der Schriftsteller Peter Turrini Stellung zu Fragen der Fremdenfeindlichkeit und der ethnischen Ausgrenzung. Turrini nimmt sich kein Blatt vor den Mund und erklärt anlässlich einer Lesung in Bleiburg/Pliberk, die Mechanismen von Fremdenhass seien von Angst und Neid getrieben. In einer Gesellschaft, in der jeder jeden verdächtige und sich niemand mehr auf nichts mehr verlassen könne, seien immer die schwächsten Glieder ganz oben auf der "Abschussliste", so Turrini.

