WIFI Wien bietet ab November neuen Lehrgang "Ausbildung zum/zur Pressesprecher/-in" - Infoabend am 25.10.2013

Wien (OTS) - Für Berufserfahrene aus Journalismus und PR startet ab 15. November 2013 der Lehrgang "Ausbildung zum/zur Pressesprecher/-in". Die Ausbildungsinhalte wurden vorab vom PRVA (Public Relations Verband Austria) geprüft und der Lehrgang noch rechtzeitig vor dem Start vom PRVA prädikatisiert. Als Lehrgangsleiterin fungiert die erfahrene PR-Expertin Mag. Dr. Sabine Fichtinger. Für alle Interessenten/-innen bietet das WIFI Wien am 25. Oktober 2013 einen Infoabend mit der Lehrgangsleiterin.

Neue Ausbildung für Berufserfahrene

"Das inhaltliche Konzept des Lehrgangs für Pressesprecher/-innen basiert auf der konsequenten Fortsetzung des Weges, den das WIFI Wien schon vor etlichen Jahren erfolgreich beschritten hat", sagt Fichtinger. Werden doch bereits Lehrgänge wie "Ausbildung zum/zur geprüften PR-Assistent/-in" oder "Ausbildung zum/zur PR-Berater/-in" geboten. Der neue Lehrgang "Ausbildung zum/zur geprüften Pressesprecher/-in" baut auf vorhandenes Praxiswissen. Er richtet sich an Menschen, die bereits Erfahrung in journalistischen Aufgabenfeldern oder mit PR-Arbeit gesammelt haben, und ihr Fachwissen sowie praktische Fertigkeiten in Spezialdisziplinen der Öffentlichkeitsarbeit schärfen wollen. Der Lehrgang dauert zwei Monate jeweils dienstags, freitags und samstags finden die Lehrveranstaltungen statt. Somit ist der Lehrgang für Berufstätige gut vereinbar.

Breite Themen und Spezialbereiche der Kommunikation

Inhaltlich deckt das Lehrgangskonzept das gesamte Spektrum für das professionelle Ausüben einer Pressesprechertätigkeit ab, egal ob auf Agenturseite oder direkt in einem Unternehmen. Vom richtigen Umgang mit Medien und dem Spannungsfeld zwischen Journalisten/-innen und unternehmensinterner Kommunikationsziele bis hin zu juristischem Know-how, Projektmanagement, Rhetorik und Medientraining oder Spezialbereichen wie Krisenkommunikation, Change- und Organisationsentwicklung, PR-Controlling und Meinungsforschung oder Schreibtechniken findet sich alles im Lehrplan wieder.

Die optimale Kombination aus Praxis und Theorie

Fichtinger ist durch ihre jahrelange Erfahrung als Pressesprecherin beim ÖAMTC eine absolute Praktikerin. Daneben verfügt sie nicht nur aufgrund ihrer Lehrtätigkeiten im Kommunikationsbereich auch über ein breites theoretisches Wissen. Ihr Plus: Die Lehrgangsleiterin ist für die optimale Kombination aus theoretischem Wissen und die Vermittlung von praxisrelevantem Know-how bekannt. Sie versteht es, ihr Wissen für die Praxis so weiterzugeben, dass jede/-r Teilnehmer/-in einen sofort umsetzbaren Nutzen für seinen/ihren beruflichen Alltag mitnehmen kann.

Ein Expertenteam für höchste PR-Kompetenz

Die Inhalte des Lehrgangs sind so konzipiert, dass für die Teilnehmer/-innen des Lehrgangs alle wichtigen Spezialdisziplinen einer professionellen PR-Arbeit abgedeckt sind. Integrierter Bestandteil des Lehrgangs sind Lern- und Arbeitstechniken, die Praxisbezug und das Lernen jedes/-r Einzelnen für seine/ihre konkreten unternehmensbezogenen Fragestellungen fokussiert. Durch die Zusammenstellung des Trainerteams wird außerdem gewährleistet, dass alle relevanten Teildisziplinen der Kommunikationsarbeit professionell vermittelt werden.

Zu den Vortragenden zählen u. a. Ing. Martin Bredl (15 Jahre Sprecher bei Telekom Austria und ehemaliger PRVA-Präsident), Gabriele Brandner (Medien- und Kommunikationsexpertin und 20-jähriger Erfahrung als Autorin, Redakteurin, Regisseurin und PR-Beraterin), Mag. Gerhild Deutinger (Expertin im Bereich Changemanagement), Mag. Alexander Koukal LL.M. (Rechtsanwalt und Spezialist im Bereich Medienrecht), Mag. Alexander Kurzwernhart (Medien- und Kommunikationstrainer, Journalist bei Radio und TV, Absolvent des Wiener Max Reinhardt-Seminars).

Zur Person Mag. Dr. Sabine Fichtinger

Fichtinger ist Trainerin und selbstständige PR-Beraterin. Sie unterrichtet u.a. an der Universität Wien und an der Lauder Business School. Fichtinger war elf Jahre als Journalistin und weitere elf Jahre als Leiterin der Unternehmenskommunikation des ÖAMTC tätig. Sie hat Theaterwissenschaften und Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert sowie den Hochschullehrgang für Öffentlichkeitsarbeit absolviert.

Info & Anmeldung:

Lehrgangslaufzeit: 15.11.2013 bis 18.01.2014, Kosten: EUR 1.590,-Kostenlose Informationsveranstaltung am 25. Oktober 2013 (17.00 bis 18.00 Uhr) im WIFI Wien am wko campus wien, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien.

Anmeldung unter: 01/ 476 77-5555 oder www.wifiwien.at/kontakt

