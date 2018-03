Androsch: Verbesserungen in der therapeutischen Versorgung Minderjähriger im Zuge der Jugendwohlfahrt

Niederösterreich nächstes Jahr Gastgeber der bundesweiten Landesjugendwohlfahrtsreferenten-Konferenz

St. Pölten, (OTS/SPI) - Zufrieden über die Ergebnisse der zweitägigen Beratungen der österreichischen Landesjugendwohlfahrts-Referenten in der Steiermark zeigt sich am heutigen zweiten Tag Niederösterreichs Sozialreferent LR Maurice Androsch. "Kinder und Jugendliche, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, haben es schwerer, im Rahmen ihrer Sozialisation in die Gesellschaft und in einen Freundeskreis hineinzuwachsen. Für ihren Schutz und zur Verbesserung ihrer Zukunftschancen haben wir sicher wieder einige gute Weichenstellungen auf den Weg gebracht, die Jugendwohlfahrt in den Ländern bedarfsorientierter zu gestalten und auf neue Herausforderungen abzustimmen", so Androsch, der besonders die gemeinsame Forderung der Länder an den Bund begrüßt, mehr Bundesmittel für die therapeutische Behandlung und Betreuung Minderjähriger bereitzustellen.

2014 ist Niederösterreich der Gastgeber für die Jugendwohlfahrtskonferenz und wir sind bereits voll in den Vorbereitungen. So hat Niederösterreich den Vorsitz einer Arbeitsgruppe, welche das Thema einer bedarfsgerechten Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge aufarbeiten soll, übernommen. In Niederösterreich sind dies rund 180 Kinder und Jugendliche. "Jugendbetreuung bedarf einer ständigen Anpassung an die Anforderungen der Zeit: Aufgaben des Landes sind die Planung, die Verwaltung und die Steuerung der Ressourcen, um eine ausreichende Zahl von Angeboten für Unterstützung und Hilfe für alle sicher zu stellen, die diese Hilfe brauchen", so LR Androsch.

