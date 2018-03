"Sport am Sonntag" am 13. Oktober in ORF eins

Gregor Schlierenzauer, Jürgen Melzer und Toni Nadal live im Studio

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert "Sport am Sonntag" am 13. Oktober 2013 um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

Skispringen - Gregor Schlierenzauer live zu Gast: Vor der Olympiasaison spricht Österreichs Superadler über seinen Kurs Richtung Gold.

Tennis - Jürgen Melzer und Toni Nadal live im Studio: Vor dem Turnier in der Stadthalle sind Österreichs Nummer eins und der Tennis-Guru, Onkel und Coach von Rafael Nadal zu Gast.

Fußball-Nationalteam - Der Kampf um die WM-Qualifikation: Vor dem Spiel gegen Färöer und nach dem Spiel gegen Schweden. Alles oder nichts für das rot-weiß-rote Team.

Formel 1 - Vettel-Matchball in Fernost.

Tischtennis - Die Heim-EM in Schwechat.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar. Wer in der Sendung als Zuschauer/in live zu Gast sein will, kann unter tickets.ORF.at Karten erwerben.

