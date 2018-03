Wiener Stadtwerke ab 2014 mit erfahrenem Dreier-Team an der Spitze

Finanzvorstand Martin Krajcsir neuer Vorstandssprecher, Gabriele Domschitz Vorstandsdirektorin Mobilität und Personal, Marc Hall Vorstandsdirektor Energie

Wien (OTS) - Kontinuität und Wandel an der Spitze der Wiener Stadtwerke: Der Aufsichtsrat ernannte den bisherigen Generaldirektor-Stellvertreter Martin Krajcsir (50) in seiner Sitzung am Freitag zum neuen Vorstandssprecher der Wiener Stadtwerke Holding AG. Krajcsir folgt mit 1. Jänner 2014 auf Gabriele Payr, die im Juni ihren Rückzug aus dem Vorstand bekannt gegeben hatte. Wie Krajcsir wurde auch Gabriele Domschitz (54) für weitere fünf Jahre als Vorstandsdirektorin wiederbestellt. Sie wird weiter die Bereiche Mobilität und Personal verantworten. Krajcsir und Domschitz bilden mit Energievorstand Marc H. Hall (55) ab Beginn kommenden Jahres einen von vier auf drei Verantwortliche verkleinerten Vorstand.

Für Vizebürgermeisterin Renate Brauner ein Gebot der Stunde: "Die Wiener Stadtwerke verbinden hohe soziale Verantwortung mit einem erstklassigen Leistungsniveau. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist das nur in besonders schlanken und gleichzeitig effizienten Strukturen möglich. Die Verkleinerung des Vorstands ist ein wichtiges Signal, dass damit ganz oben begonnen wird. Ich wünsche dem neuen Führungsteam der Wiener Stadtwerke für seine Tätigkeit alles Gute."

Aufsichtsrats-Vorsitzender, Magistratsdirektor Erich Hechtner:

"Die Wiener Stadtwerke sind ein fundamentaler Faktor der Daseinsvorsorge in unserer Stadt. Mit der Bestellung und Aufgabenverteilung des künftig nur noch aus drei Personen bestehenden Vorstands wird ein wichtiger Konsolidierungsschritt gesetzt. Er ist ein klares Signal nach innen und außen, dass Sparsamkeit als Prinzip für alle Ebenen gültig ist."

Zum Geschäftsbereich von Vorstandssprecher und Finanzvorstand Martin Krajcsir zählen die Bereiche Finanzen, Bestattung und Friedhöfe, Kommunikation. Krajcsir bedankte sich für das vom Aufsichtsrat ausgesprochene Vertrauen: "Wir stehen wir vor einer wirtschaftlich sehr herausfordernden Phase für den Konzern. Gabriele Domschitz, Marc Hall und ich werden in den nächsten Jahren alle Kräfte bündeln, damit die Wiener Stadtwerke als zentrales Infrastrukturunternehmen der Metropolregion Wien erfolgreich bleiben."

Vorstandsdirektorin Domschitz behält ihren Verantwortungsbereich für den gesamten Mobilitätscluster der Wiener Stadtwerke mit den Konzernbereichen Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, WIPARK und wird wie bisher für den Personalbereich zuständig sein.

Der seit Juli 2012 amtierende Vorstandsdirektor Marc H. Hall wird weiter den Energiebereich mit den Konzernbereichen Wien Energie und Wiener Netze lenken, sowie für die Forschungsagenden des Konzerns und für WienIT verantwortlich zeichnen.

Martin Krajcsir startete seine Karriere 1983 bei den Wiener Linien, wo er 1999 zum Leiter der kaufmännischen Hauptabteilung und Prokuristen bestellt wurde. 2004 zog Krajcsir in den Wiener Stadtwerke-Vorstand ein. Gabriele Domschitz, Juristin, leitete vor ihrem Wechsel in den Wiener Stadtwerke-Vorstand 2009 den Personal-Bereich der Austro Control. Domschitz begann ihre Karriere im Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr. Energievorstand Marc H. Hall startete seine Karriere bei der OMV und war vor seinem Wechsel in den Wiener Stadtwerke-Vorstand vier Jahre Geschäftsführer der Bayerngas GmbH.

Über die Wiener Stadtwerke Holding AG

Die Wiener Stadtwerke sind der bedeutendste Infrastrukturdienstleister für den Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit drei Milliarden Euro Umsatz und rund 16.000 MitarbeiterInnen eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Vier Milliarden Euro investieren die Wiener Stadtwerke in den kommenden fünf Jahren in Wiens Infrastruktur. Damit setzen sie wichtige Impulse für die Wiener Wirtschaft und schaffen tausende Arbeitsplätze in der gesamten Region. Zum Konzern gehören Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, WIPARK sowie Bestattung und Friedhöfe Wien.

