VP-Leeb: Kontrollamt bestätigt Anmeldechaos bei Wiener Kindergärten

Wien (OTS) - "Was für Wiener Eltern keine Überraschung ist deckt ein heute veröffentlichter Bericht des Kontrollamtes schwarz auf weiß auf: Es gibt kein einheitliches Anmeldesystem für die Wiener Kindergärten. Mit anderen Worten: Es herrscht Chaos", so die Bildungssprecherin der ÖVP Wien LAbg. Isabella Leeb in einer knappen Reaktion auf den heute veröffentlichen Bericht.

Die Prüfung zeigte, dass die schon im Jahr 2010 geplante gemeinsame Anmeldeplattform für städtische und private Kinderbetreuungseinrichtungen nach wie vor nicht im Einsatz ist. Besonders tragisch ist für die betroffenen Eltern, dass niemand aktuell einen tatsächlichen Überblick über die Anzahl der freien Plätze sowie der Kinder auf der Warteliste hat - Mehrfachanmeldungen sind nach wie vor an der Tagesordnung. Auch im Jahr 2013 verfügt die MA 10 damit über keine gesicherten Daten hinsichtlich des Gesamtbedarfes bzw. einer regionalen oder altersspezifischen Fehlversorgung an Kinderbetreuungsplätzen.

Der Kontrollamtsbericht offenbart auch eindeutig, dass verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Wien nur ein Schlagwort ist. Besonders Alleinerzieherinnen tappen auf Grund der chaotischen Zustände auf der Suche nach einem Kinderbetreuungsplatz in die Armutsfalle, da sie nur schwer einen Betreuungsplatz finden und somit über Gebühr lange vom Arbeitsplatz ferngehalten werden.

Der beitragsfreie Kindergarten wird vom Roten Wien gerne als "größte Mittelstandsförderung aller Zeiten" gepriesen - dass diese allerdings, wie so vieles in Wien, durch Management by Chaos umgesetzt wurde, fällt vielen Eltern heute auf den Kopf. Die Bildungssprecherin der ÖVP Wien fordert Oxonitsch auf, seine regelmäßigen Werbefeldzüge zu beenden und dem herrschenden Chaos ein Ende zu bereiten. "Chaotische Zustände lassen sich auch mit den teuersten Inseraten nicht weginserieren", so Leeb abschließend.

