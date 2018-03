"Die große Chance": Jury schickt fünf Talente in die Live-Shows

Wer die Wahl hat, hat die Qual - so geht es den Juroren des ORF-eins-Events "Die große Chance", die in den vergangenen vier Wochen jeden Freitag jeweils vier Talente weiter in die Live-Shows schickten. In der fünften und letzten Vorrunde am Freitag, dem 11. Oktober 2013, um 20.15 Uhr in ORF eins konnten und wollten sich Sido, Peter Rapp, Zabine und Karina Sarkissova nicht auf nur vier Kandidaten beschränken - und so vergab die Jury kurzerhand ein fünftes Ticket für die Live-Shows. Sido: "Wir konnten uns nicht entscheiden und haben als Jury durchgesetzt, dass wir noch einen Kandidaten mitnehmen können. Für Sarah Delija haben wir uns alle vier entschieden, da waren wir uns sicher, dass diese junge Dame auch noch mitkommen kann." Außerdem entschied sich Peter Rapp für Philipp Genetti, Zabine für Christiana Nwosu, Sido für Florian Ragendorfer und Karina Sarkissova für Annemarie Putz.

Bei den beiden Recallshows am 18. und am 25. Oktober sind aber trotzdem nur 20 Kandidatinnen und Kandidaten dabei. Der ORF ist vom Management der "Didge Triggers" darüber informiert worden, dass das Duo aus persönlichen Gründen eines Künstlers nicht an den Live-Shows teilnehmen kann.

Sido entscheidet sich für Florian Ragendorfer

Der 20-jährige Florian Ragendorfer aus Niederösterreich macht eine Ausbildung zum Mediendesigner - seine Leidenschaft ist aber das Singen. Voriges Jahr ist er beim Casting von "Die große Chance" noch in den Vorrunden gescheitert, diesmal überzeugte er mit seiner Version von Ed Sheerans "Give Me Love" vor allem Sido von seinem Talent. "Sehr viele Leute haben heute sehr gut gesungen - ich nehme Florian Ragendorfer mit!"

Peter Rapp entscheidet sich für Philipp Genetti

Philipp Genetti ist 21 Jahre alt und kommt aus Meran in Südtirol. Er beschreibt sich selbst als sehr engagiert, charismatisch, freundlich, neugierig, optimistisch und voller ansteckender Lebensfreude. Mit seiner positiven Art und seiner fröhlichen Eigenkomposition "Nur ein Lied" zog er Juror Peter Rapp auf seine Seite: "Wir haben viel diskutiert und 'the winner is': Philipp Genetti."

Zabine entscheidet sich für Christiana Nwosu

Die 13-jährige Schülerin Christiana Nwosu aus der Steiermark hat afrikanische und österreichische Wurzeln, worauf sie sehr stolz ist. Sie liebt es, zu reisen und neue Kulturen zu entdecken. Eine Reise zu ihren nigerianischen Wurzeln inspirierte sie zu ihrem besonderen Gesangsstil. Mit ihrer Performance des Titels "Agua de beber" von Antonio Carlos Jobim überzeugte sie vor allem Zabine: "Sie ist dreizehn Jahre alt und nach ihrem Auftritt hatte ich Tränen in den Augen. Sie ist ein totaler Stern."

Karina Sarkissova entscheidet sich für Annemarie Putz

Die neunjährige Annemarie Putz aus Niederösterreich trainiert dreimal pro Woche rhythmische Sportgymnastik in Bratislava. Sie konnte auch schon mehrere Wettbewerbe für sich entscheiden. Karina Sarkissova war auf Anhieb von ihrem Talent überzeugt: "Das war unglaublich und das hatte ich nicht erwartet, sie ist ein echtes Talent - da war alles dabei und alle Bewegungen waren schön und sauber."

Die Jury entscheidet sich für Sarah Delija:

Sarah Delija ist 21 Jahre alt und studiert Jus in Linz. Ihr Traum ist es, singende Juristin zu werden. Früher sang Sarah immer mit ihrer Oma, die dazu Zither spielte. Die Jury überzeugte sie mit ihrer Version von Björks "It's Oh So Quiet".

Backstage beim ORF-eins-Event und Tickets für die Live-Shows

Auf Tuchfühlung mit Österreichs Talenten - ab 18. Oktober gehen im ORF-Zentrum die Live-Shows über die Bühne. Begleitend dazu bietet ORF-Backstage - wie auch schon mit großem Erfolg bei den ersten beiden Staffeln - die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der "Großen Chance" zu werfen und die auftretenden Talente bei ihren Proben im größten Fernsehstudio des Landes zu erleben. Alle Infos zu den Spezialführungen und auch zu einem eigenen "Die große Chance"-Kindergeburtstag sind unter backstage.ORF.at abrufbar. Wer bei einer der Live-Sendungen im Studio mit dabei sein möchte, hat ab sofort unter tickets.ORF.at die Gelegenheit, Tickets für die Shows am 18. und am 25. Oktober zu erwerben.

