D-Day-Doku in "zeit.geschichte" und großes Finale des "Tutto Verdi"-Schwerpunkts mit "Falstaff" in ORF III

Am 12. und 13. Oktober im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Zwei "zeit.geschichte"-Samstage in ORF III Kultur und Information wenden sich den turbulenten 1940er Jahren zu. Am Samstag, dem 12., und am Samstag, dem 19. Oktober 2013, erinnert die fünfteilige Dokumentationsreihe "Der Jahrhundertkrieg - Die Befreiung" an den Angriff der alliierten Westmächte auf die Festung Europa. Ergänzend dazu beleuchtet diesen Samstag der Doku-Zweiteiler "Frankreich unter deutscher Besatzung" das Verhältnis zwischen Franzosen und Deutschen zwischen 1940 und 1944.

Am Samstag, dem 12. Oktober, berichtet "Die Befreiung - Der längste Tag" um 20.15 Uhr vom gewaltigsten, kühnsten und verlustreichsten Landungsunternehmen der Geschichte. Am 6. Juni 1944 begann der Angriff der alliierten Westmächte auf Europa. Mit diesem militärischen Unternehmen größten Ausmaßes begann für das Dritte Reich der Anfang vom Ende. Für Westeuropa war die Befreiung von der Nazidiktatur nur noch eine Frage der Zeit. Um 21.00 Uhr berichtet der zweite Teil, "Die Befreiung - Der Kampf um Paris", vom 19. August 1944. An diesem Tag brach in dem besetzten Paris unvermittelt ein Aufstand gegen die Militärmacht aus. Die Pariser wehrten sich mit einfachen Waffen und Molotowcocktails gegen Kriegspanzer der deutschen Besetzungsmacht. Teil drei, vier und fünf des Dokumentationsmehrteilers zeigt ORF III am Samstag, dem 19. Oktober, ab 20.15 Uhr.

Die Dokumentationsreihe "Frankreich unter deutscher Besatzung" aus dem Jahr 2012 blickt noch einmal ins besetzte Frankreich. Dabei widmet sich die Doku dem Verhältnis zwischen den deutschen Soldaten und den Franzosen in den Jahren zwischen 1940 und 1944. Mit Hilfe von exklusivem Filmmaterial zeichnet Filmemacher Serge de Samoigny ein Bild dieser Zeit aus zwei sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Teil eins dieses Vierteilers zeigt ORF III um 21.45 Uhr, Teil zwei folgt um 22.40 Uhr.

Am Sonntag, dem 13. Oktober, präsentiert Opernspezialistin Barbara Rett das große Finale des "Erlebnis Bühne"-Programmschwerpunkts "Tutto Verdi". Seit dem 15. September stand jeder Sonntag im Zeichen des bedeutenden italienischen Komponisten - mit allen 26 Opernwerken von "Alzira" bis "Aida", von "La battaglia di Legnano" bis "La Traviata" - Unbekanntes oder kaum Bekanntes stand ebenso auf dem Programm wie die großen Klassiker. Die Produktionen stammen zum größten Teil aus der Oper in Parma, einem der bedeutendsten Häuser Italiens. Weltstars des Belcanto wie Leo Nucci, Marcelo Álvarez, Renato Bruson, Daniela Dessì oder Nino Machaidze sowie Dirigenten wie Yuri Temirkanov oder Gianluigi Gelmetti machen die Produktionen zu einem Event für Opernfreunde. An diesem Sonntag wird der Verdi-Schwerpunkt vom Meisterwerk "Falstaff" gekrönt.

Der Dokumentarfilm "Verdi's Backyard" beleuchtet um 19.20 Uhr Verdis frühes Schaffen und seine künstlerische Entwicklung in Parma - vom einfachen Bauern bis zu einem der größten Operngiganten der Welt.

Um 20.15 Uhr präsentiert Barbara Rett Verdis geniales Alterswerk "Falstaff" - seine letzte Oper, die er im Alter von 80 Jahren schrieb. Gemeinsam mit dem Librettisten Arrigo Boito schuf er 1893 ein reifes Spätwerk, das richtungsweisend für die Musikgeschichte werden sollte. Unter der musikalischen Leitung von Andrea Battisoni stehen Ambrogio Maestri, Svetla Vassileva, Romina Tomasoni, Luca Salsi und Luca Casalin als Solisten auf der Bühne (Teatro Farnese di Parma, 2011).

Um 22.35 Uhr folgt "Messa da Requiem", eine Totenmesse-Vertonung Giuseppe Verdis, die nach dem Ableben von Gioachino Rossini entstanden ist. Mit dem Chor und Orchester des Teatro Regio di Parma besingen im Teatro Regio di Parma 2011 Dimitra Thedossiou, Sonia Ganassi, Francesco Meli und Riccardo Zanellato diesen denkwürdigen Trauertag der Musikgeschichte. Es dirigiert Yuri Temirkanov.

