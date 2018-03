FP-Ebinger/Seidl: Wien hat mehr Mindestsicherungsbezieher, als Salzburg-Stadt Einwohner

Entwicklung besorgniserregend - Armutsbekämpfung jetzt!

Wien (OTS/fpd) - In Wien beziehen derzeit 160.000 Menschen die Mindestsicherung. Diese unglaublich hohe Zahl ist vergleichbar mit Salzburg, die viertgrößte Stadt Österreichs, die etwa 150.000 Einwohner hat, so heute die Wiener Gemeinderäte LAbg. Mag. Gerald Ebinger und LAbg. Wolfgang Seidl über die besorgniserregende Entwicklung in der Bundeshauptstadt.

Dieser Umstand scheint den Verantwortlichen von Rot und Grün in Wien aber herzlich egal zu sein. Dabei sind die Kosten für die Mindestsicherung in den letzten zwei Jahren von 280 auf 420 Millionen Euro gestiegen. In Wien beziehen über 70% die Mindestsicherung sieben bis zwölf Monate lang, während es in Niederösterreich nur 47% oder etwa in Tirol 37% sind. Wenn die rot-grüne Regierung also weiterhin an den Kosten- und Gebührenschrauben dreht und keine geeigneten Maßnahmen ergreift, um die Armut wirksam zu bekämpfen, werden wir in Wien bald soweit sein, dass es mehr Mindestsicherungsbezieher gibt, als die drittgrößte Stadt Linz mit derzeit ca. 190.000 Einwohner hat, befürchten Seidl und Ebinger abschließend. (Schluss) hn

