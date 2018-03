SP-Florianschütz: Europäische Beschäftigungsstrategie als Chance für Wiener ArbeiternehmerInnen

Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds holt als Partner des Territorialen Beschäftigungspaktes EU- Mittel nach Wien

Wien (OTS/SPW-K) - "Der Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) nimmt eine maßgebliche Rolle bei der Umsetzung des Territorialen Beschäftigungspakts (TEP) in Wien ein", so der SP-Gemeinderat Peter Florianschütz anlässlich der Berichterstattung des TEP-Wien im Gemeinderatsausschuss für europäische und internationale Angelegenheiten am Donnerstag.

Seit Mitte der 90er Jahre fördert die Europäische Union Partnerschaften zur besseren Umsetzung der europäischen Beschäftigungsstrategie. 1997 wurde der waff als eine von vier Initiativen in Österreich von der Europäischen Kommission als territorialer Beschäftigungspakt anerkannt. Das bedeutet: Der waff koordiniert die Aktivitäten des Territorialen Beschäftigungspaktes Wien. Die Partnerschaft besteht aus der Stadt Wien, dem waff, dem AMS Wien, dem Bundessozialamt (Landesstelle Wien) und den Sozialpartnern. Ziel des Paktes ist es, auf die wirtschaftliche und beschäftigungspolitische Entwicklung im Raum Wien positiven Einfluss zu nehmen.

Qualifikationsplan Wien 2020 im Fokus

So unterstützt der TEP Wien auch ganz maßgeblich die Umsetzung des Qualifikationsplans Wien 2020. Das Ziel: der Anteil von Personen, die höchstens einen Pflichtschulabschluss haben, soll bis 2020 deutlich zu verringert werden, weil es für sie immer weniger Jobs gibt. Dazu Florianschütz: "Ein wesentlicher Aspekt, die Ziele des Qualifikationsplans zu erreichen, ist es, die umfassenden Unterstützungsangebote zu Aus- und Weiterbildung direkt zu den WienerInnen zu bringen und sie auf diesem Weg zu motivieren, konkrete Schritte etwa zum Nachholen von formalen Bildungsabschlüssen zu setzen. Im Rahmen des Beschäftigungspaktes Wien setzt der waff daher unter anderem in enger Kooperation mit Wiener BezirksvorsteherInnen und verschiedenen arbeitsmarktpolitischen AkteurInnen vor Ort Projekte und Veranstaltungen zu den Themen, Arbeit, Berufsorientierung und Weiterbildungsberatung um."

waff organisiert als "zwischengeschaltete" Stelle den Einsatz von EU-Mitteln für wichtige Arbeitsmarktprojekte

Darüber hinaus bildet der waff in seiner Funktion als "zwischengeschaltete Stelle" auch eine Schnittstelle zum Europäischen Sozialfonds und organisiert den Einsatz von ESF-Mitteln am Wiener Arbeitsmarkt. " So kamen in der letzten Strukturfondsperiode, also seit 2007, insgesamt 25,5 Mio. Euro an ESF- und Bundesmitteln über diese Schiene den Wiener ArbeitnehmerInnen zu Gute", erklärt Gemeinderat Florianschütz.

"Der waff ist eine Österreich weit einzigartige Einrichtung für ergänzende aktive Arbeitsmarktpolitik und darauf können wir stolz sein", betont der Gemeinderat abschließend.

Der Territoriale Beschäftigungspakt ist eine vertraglich vereinbarte regionale Partnerschaft zu Verknüpfung der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik mit anderen Politikbereichen zur Verbesserung der Arbeitsmarktlage in den Regionen.

