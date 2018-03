ASFINAG (2): Verkehrssituation in Tirol nach heftigem Wintereinbruch wieder beruhigt

Innsbruck (OTS) - Die Schneefälle in den Nachtstunden sind in Tirol mittlerweile großteils abgeklungen - damit beruhigt sich auch wieder die Verkehrssituation auf den Tiroler Autobahnen und Schnellstraßen. Die umgestürzten Bäume, die zu Behinderungen an den Anschlussstellen Hall, Innsbruck-Ost und Innsbruck-West geführt haben, konnten mittlerweile entfernt werden - eine sichere Fahrt an den Anschlussstellen ist somit wieder möglich. Die ASFINAG steht aber nach wie vor im Dauereinsatz, um die Schneemassen von den Autobahnen zu entfernen. Seit den Nachtstunden waren allein auf der A 13 Brenner Autobahn 12 Räumfahrzeuge ohne Unterlass unterwegs - ebenso weitere Schneepflüge auf der A 12 Inntal Autobahn im Großraum Innsbruck. An der Messstelle der Autobahnmeisterei Plon an der Brenner Autobahn verzeichnete die ASFINAG in den Nachtstunden einen Schneefall in der Größenordnung von 60 bis 70 Zentimeter. Die Hauptfahrbahnen auf der A 12 Inntal Autobahn und A 13 Brenner Autobahn sind ohne Behinderungen befahrbar.

